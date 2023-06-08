Військові хочуть запускати ракети Tomahawk із безпілотних платформ: але є проблема

Морська піхота США сформує перший ракетний батальйон, оснащений крилатими ракетами Tomahawk.

Цей незвичайний ракетний батальйон має з'явитися вже до 2030 року і в його складі будуть три батареї великої дальності (LMSL), повідомляє Defense Express.

Поки що залишається незрозумілим, скільки саме пускових установок із ракетами Tomahawk отримає новий підрозділ, який поки що позначається кодовою назвою "батарея А".

Але головною проблемою на сьогоднішній день, яка стоїть на шляху створення батальйону, є необхідність вирішити питання розміщення ракетних установок на бойових автомобілях. Річ у тому, що піхотинці хочуть використовувати безпілотні комплекси ROGUE-Fire (відоміші як NMESIS) на своїх автомобілях. Але база Tomahawk складає 7 м, тоді як база ROGUE-Fire зі своїми 5 м і так викликає проблеми стійкості під час запуску. Це означає, що при запуску Tomahawk бойова машина може просто перевернутися через труднощі з розподілом тяжкості.

Як вирішать цю проблему американські військові наразі не відомо. Однак у командуванні морської піхоти стверджують, що вже провели один успішний пробний запуск із платформи NMESIS.

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