Інженери показали рій безпілотних підводних човнів: як Combat XLUUV змінять морські бої (відео)

Ці підводні апарати дистанційно керуються з корабля-носія та надійдуть на озброєння армії Південної Кореї.

Компанія Hanwha Ocean (раніше відома як морський підрозділ Daweoo) представила новий надвеликий підводний апарат без екіпажу, який отримав назву Combat XLUUV, повідомляє Naval News. Незвичайні автономні субмарини показали на міжнародній виставці морської оборонної виставки MADEX у Пусані, Південна Корея.

Сьогодні не так багато країн, які мають у своєму флоті безпілотні підводні човни, оснащені торпедами, і Південна Корея прагне стати в один ряд з Ізраїлем, Японією, Францією та Німеччиною.

Combat XLUUV оснащені двома торпедними установками, мають у довжину 23 м і водотоннажність 60 т. Як припускають військові експерти, конфігурація торпедних відсіків передбачає використання великовагових ракет LIG Nex1 Tiger Shark з провідним наведенням, конформні гідролокатори вздовж корпусу та X-подібну конфігурацію керма.

Combat XLUUV можуть проводити атаку роєм субмарин Фото: Naval News

Мабуть, незвичайною особливістю Combat XLUUV є можливість їх використання у вигляді рою підводних безпілотників для атак противника. Цікаво, що хід безпілотних субмарин забезпечується літій-іонними батареями та системами AIP (незалежними від повітря силовими установками) – двома технологіями, які використані в програмі KSS III Batch 2.

Компанія Hanwha Ocean заявляє, що вже отримала контракт на "концептуальне дослідження та випробування" від Управління програми оборонних закупівель Південної Кореї (DAPA) і, як очікується, завершить цей етап дослідження наприкінці 2023 року.

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