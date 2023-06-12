Вчені придумали, як посилити дію засобів РЕБ проти дронів та ракет

Твердотільний підсилювач потужності на основі нітриду галію призначено для заміни ламп рухомої хвилі та силових модулів НВЧ.

Компанія Comtech PST розробила мікрохвильовий підсилювач потужності на основі нітриду галію для засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ), повідомляє militaryaerospace.com.

Твердотільний підсилювач потужності на основі нітриду галію працює в діапазоні частот від 7 до 11 ГГц і призначений для заміни ламп рухомої хвилі (лампа рухомої хвилі — це електровакуумний пристрій для генерування та/або посилення електромагнітних коливань НВЧ за рахунок взаємодії рухомої електромагнітної хвилі й електронного потоку — ред.) та силових модулів НВЧ.

ВЧ-підсилювач потужності для систем зв'язку, радіоелектронної боротьби та радіолокаційних передавачів отримав досить компактні розміри. Він має вихідну потужність понад 200 Вт, мінімальну вихідну потужність ВЧ на 50 Ом 170 Вт, типовий коефіцієнт посилення вихідної потужності більш ніж 53 децибели, йдеться в повідомленні.

Пристрій має 9-контактний комбінований роз'єм D для інтерфейсу управління постійним струмом і вхід постійного струму від 24 до 32 вольт. Підсилювач для РЕБ здатен працювати за температури від -40 до +65 градусів за Цельсієм, його корпус витримує удари та вібрацію відповідно до стандарту MIL-STD-810F.

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