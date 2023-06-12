Супутники раннього попередження зафіксували підрив Каховської ГЕС: чим це допоможе

Космічні інфрачервоні сенсори точно відстежили час та силу вибуху греблі ГЕС.

Супутники, оснащені інфрачервоними датчиками, виявили теплову сигнатуру, що відповідає сильному вибуху незадовго до обвалення греблі в Новій Каховці, повідомляє видання The Times, посилаючись на чиновника, знайомого із ситуацією. ЗМІ The War Zone розкрило подробиці про супутникове угрупування SBIRS.

Угруповання SBIRS складається з 9-ти супутників, 6 із яких перебувають на геостаціонарних навколоземних орбітах, а ще 3 — на високоеліптичних орбітах, забезпечуючи глобальне покриття. Ще один, додатковий, супутник використовується для різних тестових робіт. Відомо, що саме ці супутники, оснащені інфрачервоними датчиками, виявили теплову сигнатуру, яка відповідає сильному вибуху незадовго до обвалення греблі Каховської ГЕС.

"Час виявлення цього теплового шлейфу підтверджує думку незалежних експертів щодо того, що ГЕС стала ціллю навмисного нападу", — пише ЗМІ.

Супутники SBIRS замінили угруповання оборонної підтримки 1970-х років, яке також складалося із супутників з потужними інфрачервоними датчиками, призначеними, в першу чергу, для виявлення балістичних ракет. Сьогодні розробляються нові супутники раннього попередження, здатні краще виявляти й відстежувати нові типи гіперзвукової зброї.

Детальну інформацію про можливості цих супутників суворо засекречено, але вважається, що їхні датчики здатні вловлювати навіть дуже слабкі інфрачервоні сигнатури. За непідтвердженими даними, угруповання SBIRS здатне виявляти відносно невеликі ракети (включно з тими, що використовуються в боях "повітря-повітря"), великі вибухи й навіть постріли гаубиць та інших артилерійських знарядь, йдеться в матеріалі. Саме супутники SBIRS змогли зафіксувати збиття рейсу 17 Malaysian Airlines у повітряному просторі України та літака 9268 Metrojet, коли він пролітав над територією Єгипту, у 2014 та 2015 роках відповідно.

Також дані, отримані завдяки космічним інфрачервоним сенсорам, використовувалися OSINT-фахівцями, коли ті зверталися до Системи управління інформацією про пожежі та ресурсів NASA, щоб підтвердити великі удари й інші інциденти або просто відстежити бойові дії на території України.

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