З'явився дрон-камікадзе ALS-50: не б'є рекорди дальності, проте дешевий і простий

ВПС Індії офіційно використали свій новий баражуючий боєприпас системи VTOL власного виробництва.

Очікується, що цей дрон-камікадзе виробництва Tata Group підвищить можливості високоточних ударів під час виконання складних місій, повідомляє UAS Vision. Найцікавіше, що цей баражуючий боєприпас, створений як VTOL (апарат з вертикальним зльотом і посадкою), дуже зручно запускати в будь-якій місцевості.

Інженери Tata Group стверджують, що дрон-камікадзе ALS-50 відрізняється універсальністю та адаптованістю, що дозволяють вражати системи ППО, наземні та морські цілі. Введення в експлуатацію ALS-50, за їх словами, демонструє здатність індійської оборонної промисловості інтегрувати складні місцеві технології до збройних сил країни.

Технічні характеристики ALS-50 не можна назвати рекордними, але вони цілком оптимальні з урахуванням сучасних технологій та військових завдань. ALS-50 компанії має дальність дії 1000 км і може нести вибухівку вагою 23 кг.

Характеристики дрону-камікадзе ALS-50 Фото: Соцмережi

Інженери Tata Group кажуть, що хоча ALS-50 має відносно меншу дальність та термін служби порівняно з деякими іншими системами, проте його доступність, простота використання та універсальність роблять цей дрон-камікадзе ідеальним рішенням для армії.

Розробка та закупівля дронів нового покоління є ключовим компонентом програми модернізації індійської армії, яка прагне відповідати світовим стандартам з урахуванням сучасних загроз.

За словами військових експертів, сучасні глобальні конфлікти, у тому числі російсько-українська війна, продемонстрували зростаючу роль баражуючих боєприпасів на полі бою. Геополітична напруженість в азійсько-тихоокеанському регіоні змушує такі країни, як Тайвань, Японія, Індія та Австралія, вкладати кошти у розробку дронів-камікадзе.

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