"Хотів побудувати копію заводу Samsung у Китаї": заарештовано топ-менеджера корпорації

Обвинувачений завдав збитків Samsung на $300 млн, вкравши технології виробництва чіпів.

Прокуратура Сувона заарештувала та звинуватила колишнього топменеджера Samsung у промисловому шпигунстві, повідомляє агентство Yonhap News. Неназваний "65-річний колишній керівник" збирався збудувати завод у Китаї з виробництва процесорів, а всі технології для цього запозичив у свого роботодавця.

Чоловіку пред'явлено звинувачення у порушенні законів про захист промислових технологій та запобігання недобросовісній конкуренції. Його звинувачують у спробі побудувати повну копію заводу Samsung у Китаї після незаконного отримання конфіденційних даних компанії, у тому числі основних технічних даних заводу з виробництва мікросхем (BED), а також схем технологічного процесу та проєктних креслень у період із серпня 2018 року до 2019 року.

Звинувачення також звинуватило шість інших осіб — одного співробітника субпідрядника Samsung Electronics і п'ять співробітників китайського виробника мікросхем, заснованого колишнім керівником.

BED – це технологія, яка потрібна для забезпечення відсутності домішок на підприємствах з виробництва напівпровідників. Схема процесу містить інформацію про план поверху та розміри восьми основних процесів заводу з виробництва мікросхем. Такі комерційні секрети, необхідні для виробництва чіпів пам'яті DRAM і NAND розміром менше ніж 30 нм, вважаються секретними національними базовими технологіями.

За даними прокуратури, колишній керівник намагався використати вкрадені технології та дані для створення копії заводу, але його план провалився, оскільки інвестор (неназвана тайванська компанія) порушила свою обіцянку і не виділила $6,2 млрд.

Проте обвинувачений встиг створити кілька тестових чіпів та отримав понад $350 млн від інших китайських інвесторів. Для пробної партії та для роботи на поки що не побудованому заводі колишній топменеджер Samsung найняв близько 200 осіб зі своєї компанії, а також з SK hynix Inc.

Раніше Фокус писав: "Можуть вкрасти секрети виробництва чіпів": Нідерланди приховують технології від Китаю.