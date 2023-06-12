"Можуть вкрасти секрети виробництва чіпів": Нідерланди приховують технології від Китаю

Уряд розглядає методи заборони навчання для студентів із КНР за "особливо чутливими напрямками" ІТ-індустрії.

Related video

Влада Нідерландів працює над законодавством, яке використовуватиметься для заборони китайським студентам університетських програм з чутливих технологій, включаючи напівпровідники та оборону, повідомляє Bloomberg.

Хоча формулювання у запланованому законодавстві, швидше за все, не будуть конкретно згадувати Китай, але намір полягає в тому, щоб не допустити, щоб студенти з КНР отримували доступ до конфіденційних матеріалів у своїх дослідженнях, заявили співрозмовники видання.

Раніше цього року уряд Нідерландів погодився приєднатися до зусиль США щодо подальшого обмеження експорту високих технологій до Китаю і почав розслідування поглинання місцевого виробника чіпів Nowi китайською фірмою Nexperia, що викликало напруженість у відносинах з одним із найбільших торгових партнерів.

У нещодавньому звіті голландської розвідки стверджувалося, що Китай "становить найбільшу загрозу економічній безпеці країни". Розвідувальне управління заявило, що багатьом голландським компаніям та установам важко правильно оцінити ризики економічного та наукового співробітництва з Китаєм. Спецслужби Нідерландів стверджують, що Китай намагається всіма способами впровадитись у голландські високотехнологічні компанії за допомогою корпоративних поглинань, академічної співпраці, а також шпигунства.

Очевидно, останньою краплею чаші терпіння став інцидент в ASML (один із найбільших у світі виробників літографічного обладнання для виробництва процесорів), коли компанія звинуватила колишнього китайського співробітника в крадіжці конфіденційної інформації.

Експерти видання зазначають, що Нідерланди могли взяти приклад із США, яка торік скоротила на 50% кількість студентських віз громадян Китаю на тлі напружених політичних відносин між країнами.

Раніше Фокус розповідав про те, що китайські квантові комп'ютери в 6 разів повільніші за аналоги зі США: у чому головна причина.