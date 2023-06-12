В Україні з'явилася перша базова станція зв'язку на сонячних батареях (фото)

Завдяки сонячним панелям пристрій забезпечить українців зв'язком навіть під час блекаутів.

На Одещині встановили енергонезалежну базову станцію. Пристрій зможе працювати під час віялових відключень електроенергії, повідомив віцепрем'єр-міністр Михайло Федоров.

За словами чиновника, базову станцію було встановлено мобільним оператором lifecell. Живлення забезпечують 7 сонячних батарей, причому накопичують енергію вони цілодобово.

"Завдяки цьому тисячі українців на зв'язку навіть коли немає електрики", — наголосив Федоров.

Базова станція працює завдяки сонячній енергії Фото: Telegram

На даний момент базова станція працює у режимі тестування. Інженери постійно спостерігають за її функціонуванням. За їхніми словами, зв'язок не переривається та має відмінну якість.

Михайло Федоров повідомив, що українські фахівці телекомунікаційної галузі вже сьогодні готуються до осінньо-зимового періоду. Так, відомо, що понад 90% базових станцій (БЗ) отримали акумулятори, близько 10% — генератори (загалом БЗ — 34 тис.).

Одна із сонячних батарей, що підживлюють базову станцію Фото: Telegram

"Оператори замінюють свинцеві батареї на літієві, щоб за відсутності світла зв'язок зберігався довше", — додав Федоров.

Раніше ми повідомляли, що завдяки угрупованню супутників раннього попередження вдалося зафіксувати точний час підриву Каховської ГЕС. Також супутникові знімки дають можливість оцінити потужність вибуху — ці дані стануть у нагоді експертам, які розслідуватимуть цей підрив.