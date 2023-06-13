"Літаюча тарілка" може стартувати із землі та води: що відомо про незвичайний пристрій

Електро літак призначений для розваг, презентацій та незвичайних шоу.

Китайська компанія Shenzhen UFO Flying Saucer Technology виготовила та представила перший у світі пілотований апарат, який нагадує кумедний космічний корабель прибульців, повідомляє Daily Mail. Цей "літаючий пончик" має шість двигунів та дванадцять лопатей.

За словами розробників, безліч гвинтів дозволяє апарату досягти "потрійного рівня безпеки з точки зору джерела живлення, силового двигуна, керування польотом тощо". Електро літак злітає і приземляється вертикально і може робити це як з суші, так і з води, що робить його амфібією, що літає. У нинішньому вигляді апарат може літати до 15 хв, досягаючи висоти до 200 м зі швидкістю 50 км/год.

Проект повинен привернути увагу до розвитку літаючих таксі. Фото: Скриншот

Інженери кажуть, що їхня розробка призначена для розваги туристів, проведення яскравих презентацій та шоу, але головне, що їхній продукт – це можливість показати свіжі ідеї у виробництві апаратів VTOL (апарати з вертикальним зльотом та посадкою).

У майбутньому інженери компанії доопрацьовуватимуть пристрій та випускатимуть свіжі моделі, які мають зацікавити громадськість в альтернативних та "зелених" видах транспорту, які необхідні для збереження екології.

Так само подібні пристрої мають продемонструвати владі безпеку та зручність "літаючих таксі", які розробляються зараз у всьому світі, щоб розв'язувати проблему глобального автомобільного трафіку.

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