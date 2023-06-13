Україна посилить виробництво ударних БПЛА: у ЗСУ озвучили подробиці (відео)

За словами спікера Повітряних сил Юрія Ігната, Київ має намір виробляти більше дронів-камікадзе, поки Іран допомагає Росії побудувати завод зі створення Shahed.

Україна збирається посилити виробництво ударних безпілотників, у яких висока дальність застосування та великий заряд вибухівки. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону 13 червня.

За його словами, поки Російська Федерація продовжує співпрацювати з Іраном і планує збудувати на своїй території завод з виробництва дронів-камікадзе, українська сторона готує власну відповідь.

"Україна не сидить склавши руки, у нас теж потужності працюють на високому рівні, маю на увазі підприємства, які можуть зараз виробляти ударні безпілотники. Нам допоможуть партнери з цим озброєнням, ми теж будемо нарощувати в цьому напрямку ударні БПЛА", — йдеться у повідомленні. .

Україна зараз зайнята тим, щоб виробляти потужніші БПЛА, які можуть летіти на велику відстань і нести на собі потужнішу вибухівку.

При цьому Україні варто продовжити зміцнювати засоби, які борються із дронами-камікадзе противника.

"Засоби протидії теж потрібно розвивати — стрілецькі засоби, ракетні, засоби РЕБ, які можуть впливати на діяльність цих літальних апаратів", — продовжив Юрій Ігнат.

Нагадаємо, 11 червня Юрій Ігнат розповів про тонкощі повітряної війни з ЗС РФ. Противник останнім часом намагається обдурити українські системи ППО, запускаючи ракети, здатні нести ядерний заряд без боєголовок. Оскільки визначити в повітрі "ракету-пустушку" неможливо, збивати необхідно всі цілі на радарі.