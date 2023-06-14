Військові хочуть модифікувати дрон-камікадзе Coyote Block 3: вже виділили $146 млн.

Баражуючий боєприпас збираються зробити багаторазовим і використовувати для розвідки.

ВМС США уклали з Raytheon Technologies контракт на $146 млн на модифікацію конструкції безпілотника Coyote Block 3, повідомляє TheDefensePost. Програма покращення Future Advanced Strike (FAST) включає "доробку конфігурацій і розробку пакетів технічних даних, виготовлення тестових зразків, нового пускового модуля, системи управління вогнем і допоміжного обладнання".

Очікується, що новий модифікований дрон-камікадзе з'явиться у збройних силах США вже до кінця наступного року.

Загалом військові хочуть, щоб розробники баражуючого боєприпасу зробили його багаторазовим, адже на сьогодні вартість одного такого дрона становить $15 тис. Пентагон має намір використовувати безпілотники не тільки для поразки цілей противника, а й оснащувати їх модулями камер для розвідувальних місій, щоб після них БПЛА міг повертатися на базу і вже при необхідності комплектуватись вибухівкою.

Coyote Block 3 – це одноразовий дрон, який спочатку призначений для знищення бронетехніки. Він летить зі швидкістю 130 км/год і може бути запущений зі спеціальної труби із землі або морських платформ.

Управління військово-морських досліджень ВМС США має намір розробити безпілотний надводний та підводний варіант цього безпілотника.

Раніше Фокус розповідав про те, що дрон із вибухівкою атакував нафтопровід "Дружба" під Брянськом.