Військові отримають чат-бот "Амелія": допоможе вирішувати технічні проблеми в армії

Пентагон ще 2021 року підписав контракт на створення спеціального ШІ як техпідтримку.

ВМС США розпочинають розгортання програми розмовного штучного інтелекту, відомого як "Амелія", повідомляє Defense News.

За задумом Пентагону, чат-бот повинен допомагати порадами щодо усунення несправностей і відповідати на питання, що найчастіше задаються, про технічну підтримку від моряків, піхотинців і цивільного персоналу. Повне розгортання нейромережі очікується вже у серпні і є останнім кроком у проєкті Navy Enterprise Service Desk вартістю $136 млн, призначеному для модернізації та об'єднання понад 90 ІТ-служб в один центральний вузол. Виконує цей складний проєкт компанія General Dynamics Information Technology, яка ще наприкінці 2021 року уклала контракт із Пентагоном на впровадження нейромережі в армії США.

Військові інженери та техніки зможуть зв'язатися з "Амелією" за телефоном або за допомогою чату. Програма повинна цілодобово обслуговувати понад 1 мільйон користувачів, ґрунтуючись на глибокому навчанні.

"В основному раніше нам доводилося мати поруч персонал, який знав, як вирішити конкретну проблему", — каже Тревіс Доусон, головний технічний директор GDIT, що займається розробкою нейромережі. "Однак будь-яку проблему можна задокументувати, а потім автоматизувати вже без участі людини".

Втім, "Амелія" буде не просто звичним чат-ботом, а зможе визначати емоційний стан співрозмовника, кажуть розробники.

Раніше Фокус розповідав про те, що військові хочуть модифікувати дрон-камікадзе Coyote Block 3: вже виділили $146 млн.