Українці створили просунуті дрони-камікадзе PEGAS+: вже підривають техніку РФ (відео)

Безпілотники на службі ЗСУ стали ще потужнішими та далекобійними. Один із них знищив російську БМП на передовій.

Українські фахівці розробили нові дрони-камікадзе під назвою PEGAS+, які вже нищать російську техніку. Подробиці в Telegram повідомила організація "Ескадрон", яка займається виробництвом безпілотників та навчанням пілотів.

Розробники вже давно постачають різним підрозділам Сил оборони України свої FPV-дрони Pegas та Everstake. Тепер же вони створили покращену версію "камікадзе", яка отримала нову прошивку та конструкцію зі збільшеною далекобійністю, витривалістю й вантажністю, а значить, може нести більше вибухівки.

"Пегас + був модифікований для потреб підрозділів спеціального призначення та переданий найкращим пілотам. І ці екіпажі вже показують фантастичні результати", — відзвітували в організації "Ескадрон".

Як доказ вона опублікувала відео застосування PEGAS+ неназваним підрозділом українських військ. Дрон-камікадзе зіткнувся лоб у лоб з російською БМП-1 на дорозі біля поля, і в результаті яскравого вибуху бронетехніку окупантів розірвало на частини.

Раніше школа "Ескадрон" похвалилася партією покращених дронів "Everstake", які відрізняються від попередників збільшеною дальністю дії. За словами волонтерів, один із БПЛА встановив рекорд для FPV-моделей, подолавши 14 км від місця зльоту до поразки мети.

Нещодавно писали, як безпілотник від "Ескадрону" зірвав евакуацію росіян після підриву Каховської ГЕС. Група російських військ їхала бронетехнікою поряд із селом Кринки в Херсонській області, де їх і наздогнав дрон-камікадзе. Внаслідок вибуху кілька окупантів було вбито або тяжко поранено.