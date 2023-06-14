Інженери створять лайнер на батареях з ШІ: екологічний, але схожий на "Титанік" (відео)

Скандинавська компанія судноплавства має намір перевести всі свої круїзи на кораблі на "чисту енергію".

На честь свого 130-річчя круїзна і поромна компанія Hurtigruten Norway, що базується в Осло, представила концепцію екологічно чистого круїзного лайнера Sea Zero, повідомляє New Atlas. На судні використовуватиметься безліч нових технологій, у тому числі силова установка з батарейним живленням та штучний інтелект.

Сьогодні круїзи залишаються надзвичайно популярними у скандинавських країнах: понад 31 млн гостей подорожували на різних туристичних кораблях лише цього року. На жаль, більшість суден все ще працюють на дизельному пальному і негативно впливають на екологію в замкнутих водних шляхах, таких як фіорди, або в таких вразливих регіонах як Антарктида.

Щоб зменшити цей вплив, Hurtigruten Norway збирається розробити екологічний круїзний лайнер з нульовим рівнем викидів, який до 2030 року курсуватиме вздовж норвезького узбережжя і зрештою замінить весь круїзний флот компанії.

Лайнер курсуватиме вздовж норвезького узбережжя Фото: New Atlas

Корабель буде здатний перевозити 500 пасажирів, а дизайн Sea Zero виглядає як оновлена версія корабля в стилі арт-деко з 1930-х років. Обтічний корпус судна приховує три 50-метрові вітрила, які служать для збільшення потужності 60-мегаватних батарей, що живлять корабель. Крім того, вітрила оснащені сонячними панелями площею 1500 кв. м.

Ще однією родзинкою судна стане спеціальне повітряне мастило — вдосконалене покриття корпусу, яке зменшить опір води та підвищить ефективність у плаванні. Штучний інтелект допоможе керувати кораблем та дозволить вивчити особливості норвезьких портів, знявши частину навантаження з портових лоцманів.

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