Морські війни майбутнього: французькі військові вивчають новий підводний безпілотник XLUUV

Підводний безпілотний апарат призначений для виконання розвідувальних місій, спостереження та контролю морського дна. Він також може вести протичовнову боротьбу, використовуючи важку торпеду F21.

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Підводна загроза стає серйозною проблемою для військово-морських сил у найближчому майбутньому, тому французькі військові звернули увагу на бойовий надвеликий підводний апарат без екіпажу (XLUUV). Як повідомляють оглядачі Naval News, французька агенція оборонних закупівель DGA уклала з Naval Group новий контракт на вивчення конструкції підводного апарату, який створюється в рамках проекту Unmanned Combat Underwater Vehicle (Беспілотний бойовий підводний апарат) UCUV.

У публікації йдеться, що дев'ятимісячне дослідження дозволить Naval Group вивчити основні варіанти використання та розробити системну архітектуру для безпілотного бойового підводного апарату.

"Naval Group дуже пишається тим, що підтримує Міністерство збройних сил Франції у вивченні цього нового безпілотного потенціалу, який допоможе дати старт розвитку високопродуктивних автономних систем", — наголосив директор Naval Group Аурор Нойшвандер.

Перспективи XLUUV

Військово-морські сили зазначають, що використання безпілотних та автономних військових систем у військово-морських цілях розглядається як реальний стратегічний актив. UCUV все частіше розглядають як засіб для виконання завдань розвідки, спостереження та контролю морського дна.

Крім того, XLUUV у майбутньому можуть виконувати місії з боротьби з мінами або підводними човнами, використовуючи важку торпеду F21 компанії (HWT), яка поміщена у збройовому відсіку.

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Наголошується, що з 2016 року інвестує власні кошти у розробку першого демонстраційного зразка великого підводного безпілотника XLUUV. Цей зразок проходитиме кваліфікаційні випробування у морі влітку 2023 року, що дозволить компанії протестувати різні технологічні елементи.

XLUUV має унікальні можливості. Наприклад, керована автономна система прийняття рішень (ADC), що покликана стати бортовим мозком для безпілотників, дає можливість контролювати всі безпілотні системи в умовах повної безпеки, а також планувати та виконувати складні місії як доповнення до пілотованих кораблів.

Раніше повідомлялося, що компанія SEABER створила найкомпактніший у своєму класі морський безпілотник. За інформацією розробників, він здатний плисти зі швидкістю 11 км/год та виявляти всі типи морських мін.