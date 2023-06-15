Українка зламала IT-структуру Росавіації, документи зникли безповоротно, — росЗМІ

За інформацією джерела, на роботу молода дівчина влаштувалася лише за 2 місяці до інциденту. Після заяви за власним бажанням в комп'ютерах виявили вірус.

Ексспівробітницю Росавіації, яка має українське громадянство, почали підозрювати в навмисному зламі IT-структури відомства. Про це повідомляє російський Telegram-канал SHOT 15 червня.

За інформацією джерела, вона могла запровадити спеціальний вірус за допомогою робочого комп'ютера, який обрушив систему. Втрачено безліч гігабайт важливої інформації. Після цього підозрювана виїхала із країни.

Злом ІТ-структури Росавіації: хронологія подій

На початку 2022 року, за 2 місяці до обвалення всіх серверів у Росавіацію взяли на роботу молоду дівчину. Вона отримала посаду в Управлінні з цифровізації та не проходила жодних серйозних перевірок. Просто виконувала свої обов'язки.

Вже наприкінці березня, всього через 2 місяці після працевлаштування, дівчина вирішує звільнитися за власним бажанням і за декілька днів руйнуються сервери Росавіації.

"Силовики починають перевірку і з'ясовують, що громадянство у дівчини подвійне (РФ та Україна), після звільнення вона поїхала до Білорусі, а далі її слід втрачається. Паралельно з цим на тлі гучного скандалу заяву про звільнення пише і голова Управління Росавіації з Цифровізації — Алла Сясiна", — йдеться у повідомленні.

Після злому системи відомство тимчасово перейшло у паперовий режим, а спеціалісти намагалися відновити дані. Деякі з них було видалено безповоротно.

Слідство намагається встановити всі обставини цифрової диверсії, а також шукає осіб, які можуть бути причетні до цього.

Нагадаємо, 10 червня повідомлялося, що в РФ оштрафували та звільнили чиновницю з Росавіації за антивоєнний плакат у кабінеті. У суді їй приписали дискредитацію ЗС РФ, після чого попросили написати заяву за власним бажанням.