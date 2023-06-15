Засновник Google поверне дирижаблі в небо: кожен замінить 10 літаків Boeing 737 (відео)

У Сергія Бріна є секретний план – він таємно фінансує проєкт із будівництва вантажних дирижаблів для гуманітарних місій.

Мільярдер і співзасновник Google вже вклав понад $250 мільйонів у проєкт компанії LTA Research & Exploration, повідомляє Bloomberg. І хоча сам Сергій Брін відповідає відмовою на інтерв'ю з цієї теми та не відповідає про конкретні суми фінансування, але саме таку цифру називають самі працівники компанії з виробництва дирижаблів.

Навіщо Бріну дирижаблі

Прямої відповіді це питання не знає ніхто. Однак, судячи з бесід з іншими учасниками компанії, журналісти з'ясували, що засновник Google давно захоплюється польотами на дирижаблях і був одним з тих, хто колись фінансував стартап під назвою Airship Ventures. Брін був серед перших, хто прокотився на дирижаблі Zeppelin NT.

Однією метою Бріна може стати благородна місія відродження призабутого транспорту, який є дуже екологічним та комфортним для подорожей. Так, дирижаблі ніколи не зможуть досягти швидкості літаків, але повітроплавання на такому апараті справді незабутнє. Дирижабль, на відміну від літака, забезпечує максимально комфортний політ, з м'яким повільним зльотом та посадкою, немов на повітряній кулі.

У компанії Бріна вважають, що дирижаблі зможуть ефективно замінити та здешевити доставку вантажів літаками Фото: armyinform.com.ua

Крім того, сучасні дирижаблі здатні виконувати дуже економічні гуманітарні місії з доставки великих вантажів до районів, що постраждали від різних катаклізмів. Їхня вантажопідйомність вражає. Наприклад, дирижабль Pathfinder 1, який зараз розробляють інженери на гроші Бріна, може поодинці доставити більше ніж 200 тонн вантажів, що замінить політ відразу десяти Boeing 737. Навіть не фахівець може прикинути вартість доставки та витрату палива, а також збитки для екології, щоб зрозуміти всі перспективи дирижаблів у цьому аспекті.

Технічні інновації у дирижаблі Бріна

Як людина віддана і вірить у технології Сергій Брін залучив у цей проєкт найкращі кадри. Він найняв легендарного інженера Алана Вестон, щоб той очолив LTA Research & Exploration. Алан був одним ще й одним з основоположників сучасних екстремальних видів спорту. Він просував ідею банджі-джампінгу, працював на ВПС США та на NASA створюючи космічну зброю для проєкту "Зоряні війни" за часів президентства Рейгана.

Легендарний Алан Вестон керує проектом з будівництва дирижабля Бріна Фото: Скриншот

Саме Алан багато років подорожував світом збираючи та класифікуючи все те, що може стати в нагоді для створення сучасного високотехнологічного дирижабля. Після довгих років роботи LTA незабаром буде готова представити Pathfinder 1, перший з повітряних суден, який стане на чолі майбутньої флотилії.

Pathfinder 1 має довжину 122 метри та діаметр у товстій частині 20 метрів. Зовні він дуже схожий на будь-який дирижабль, який ви коли-небудь бачили на фотографіях. Однак усередині дирижабля знаходяться хитромудрі конструкції трубок з вуглецевого волокна і титанових сполук, які надають йому структури й міцності, а також 13 гелієвих камер, що забезпечують підйомну силу, причому пожежобезпечну.

У Pathfinder 1 використовуються матеріали космічної галузі Фото: Скриншот

Всередині повітряної камери є близько дюжини секцій, кожна зі своєю власною камерою гелієвої, або тим, що LTA називає комірками. Лазерні датчики вимірюють об'єм гелію та оцінюють доступну підйомну силу.

Брін хоче, щоб дирижабль працював на екологічно чистих технологіях, таких як паливні елементи. На цей час пара дизельних генераторів, закріплених усередині корпусу дирижабля, подає живлення на літій-іонні батареї, що живлять пропелери. Сонячні батареї на даху дирижабля забезпечать додаткову енергію.

Майбутнє бізнесу дирижаблів

Сьогодні статки Сергія Бріна оцінюються в $105 млрд і здається, що витратити на проєкт $250 млн для нього не склало труднощів. Однак сам Алан Вестон серйозно ставиться до майбутнього очолюваної ним компанії, адже від успіху проєкта залежить майбутнє співробітників.

Вестон з оптимізмом дивиться на перспективи вантажних та пасажирських перевезень за допомогою дирижаблів, адже на сьогодні у цій ніші ніхто серйозно не працює. Є хіба що туристичні польоти, але не більше. А ось недорогі та екологічно чисті вантажоперевезення могли б відродити інтерес до цієї галузі.

Алан Вестон бажає успіху проекту, адже від цього залежить доля співробітників. Фото: Скриншот

Втім, на думку Алана, свою популярність дирижаблі компанії Бріна знайдуть і в любителів солідних неспішних подорожей, які хочуть з комфортом та елітною атмосферою за кілька днів перетнути океан, щоб потрапити з Нью-Йорка до Лондона.

Репортаж журналістів Bloomberg про будівництво дирижабля

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