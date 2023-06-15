Інтернет для Сонячної системи: вчені серйозно займаються масштабним проектом

Космічний інтернет спочатку буде доступний для Землі та Місяця, потім для Марса і, зрештою, для Сонячної системи.

Директор відділу оборонних інновацій Інноваційного підрозділу Пентагону Стів Бутоу заявив про тестування "космічного інтернету". У Пентагоні хочуть випробувати його можливості вже 2023 року. Навіщо військовим знадобилася мережа поза Землею, пояснює Фокус.

Концепція гібридної космічної архітектури, або простіше кажучи космічного інтернету, вже отримала підтримку в Конгресі: комітет Палати представників з асигнувань заявив у своєму нещодавньому звіті про те, що він вітає "використання комерційних космічних мереж для створення зовнішньої мережі для майбутнього військового зв'язку". У конгресі вважають, що такий масштабний проект мають впроваджувати та патронувати Космічні сили США.

Пентагон ще в 2022 році уклав контракти з сімома різними компаніями, які займалися розробкою мережі, забезпеченням кібербезпеки, інтеграцією хмарних сервісів, проведенням дистанційного зондування Землі тощо. Демонстрація роботи космічного інтернету, згідно з планами, має відбутися протягом 24 місяців.

За словами Бутоу, мета полягає в тому, щоб гіперкосмічна архітектура (космічний інтернет) була доступна спочатку для Землі та Місяця, потім для Марса і, зрештою, для Сонячної системи. Але створення інтернет-архітектури в космосі надзвичайно відрізнятиметься від розгортання мережі на Землі. Наприклад, на нашій планеті зв'язок забезпечується завдяки вежам стільникового зв'язку. Вони стаціонарні, тоді як користувачі переміщуються, куди і коли їм завгодно, але в космосі буквально все рухається із великою швидкістю.

"В умовах космосу ми повинні точно знати, де знаходяться вежі стільникового зв'язку, а де знаходяться користувачі… у трьох вимірах", — сказав Бутоу. — "Ми використовуватимемо хмарні обчислення, програмно-визначені та стійкі до затримок мережі".

Створення інтернету в космосі, ймовірно, вплине на економіку і вийде далеко за рамки оборонної сфери, бо організувати мережу — це півсправи, адже її треба ще й підтримувати.

"Нові космічні перегони — це не тільки перегони озброєнь, а й економічні перегони", — прокоментував Бутоу. — "І розкрити справжній потенціал того, що ми можемо зробити в космосі, — це справжнє завдання американських вчених".

Сьогодні ми повідомляли, що американські експерти з кібербезпеки викрили групу російських хакерів, які мають відношення до ГРУ Росії.