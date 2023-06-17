Франція таємно створила бойовий дрон Aarok: чому він не боїться ППО Росії (фото та відео)

Новий безпілотник стане небезпечним конкурентом для американського MQ-9 Reaper та турецького Bayraktar Akinci, якщо виробники виконають свої обіцянки.

У Франції секретно розробили військовий безпілотник Aarok, який не боїться російських систем протиповітряної оборони. Подробиці проекту стали відомі виданню The Drive.

Маловідома оборонна компанія Turgis & Gaillard представила прототип свого безпілотника Aarok напередодні Паризького авіасалону, що відбудеться наступного тижня. Модель призначена для польоту на середній висоті та великі відстані, ведення розвідки, завдання ударів і ретрансляції зв'язку. Перший політ дрону заплановано у 2023 році, а введення в експлуатацію – на 2025 рік.

Aarok виділяється своїми великими розмірами, розмах його крил становить 22 метри, а фюзеляж виглядає більш громіздким, ніж американський MQ-9A Reaper. Важить новинка теж більше за свого конкурента зі США: 2,5 т проти 2,2 т. Максимальна злітна маса — 5,4 т, а отже Aarok може нести 2,7 т корисного навантаження, у тому числі 1,5 т озброєння.

Прототип безпілотника Aarok Фото: Twitter

Прототип дрона оснащений турбогвинтовим двигуном Pratt & Whitney Canada PT6 потужністю 1200 кінських сил, що приводить в рух гвинт у передній частині. У майбутньому Turgis & Gaillard планує встановити досконаліший турбогвинтовий двигун Safran Ardiden 3 або GE Aviation Catalyst.

Для ударних місій військові зможуть поставити на Aarok високоточні бомби HAMMER, доступні з різними системами наведення: супутниковою (GPS), інерційною, лазерною, інфрачервоною та боєголовками різних розмірів. Для розвідки розробники обіцяють високопродуктивні оптронні та електромагнітні датчики, велику камеру, багаторежимний радар та обладнання для радіотехнічної розвідки. Безпілотник також використовуватиме аналог Battlefield Airborne Communications Node (BACN) — систему повітряного зв'язку ВПС США.

Прототип безпілотника Aarok Фото: Twitter

"З HAMMER дальність стрілянини становить 35 кілометрів, тому нас не надто турбує "Панцир"", — зазначив генеральний директор компанії Turgis & Gaillard Патрік Гайяр.

Як пояснює The Drive, він мав на увазі російську систему ППО малої дальності "Панцир-С1". Можливо, таким чином виробник натякнув, що Aarok зможе замінити MQ-9 Reaper, який росіяни обстріляли над Сирією у листопаді 2022 року, хай не змогли збити.

Розміри, призначення та дальність польоту понад 24 години дозволяють віднести Aarok до того ж класу, що і Reaper виробництва General Atomics Aeronautical Systems. Як припускають аналітики, Turgis & Gaillard планують конкурувати з американцями, які вже поставили Франції шість моделей MQ-9A Block 1 і Block 5. Ще одним конкурентом Aarok стане турецький Bayraktar Akinci від Baykar. Загалом Turgis & Gaillard має шанси завоювати ринок, якщо вона запропонує якісний і недорогий дрон з дешевшим серійним озброєнням.

У червні в Туреччині випробували покращений дрон Bayraktar Akinci з українським двигуном. Компанія Baykar перевірила, як безпілотник може атакувати цілі, використовуючи систему наведення HGK-82 та боєприпаси MK-82.