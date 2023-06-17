ПриватБанк зупинить усі операції: не працюватимуть картки, банкомати та термінали

Банк вказав період часу, коли українці не зможуть здійснювати оплати чи перекази.

У ніч на 18 червня "ПриватБанк" тимчасово зупинить усі фінансові операції для клієнтів задля технічного обслуговування системи. Про це компанія повідомила 17 червня на своїй сторінці у Facebook.

Фахівці проводитимуть планові регламентні роботи процесингового центру, щоб покращити систему платежів картками. З 00:30 до 6:00 18 червня клієнти "ПриватБанку" не зможуть здійснювати покупки, переказувати кошти, користуватися банкоматами та терміналами самообслуговування, а також POS-терміналами. У банку зазначили, що більшість українців у цей час відпочиватимуть.

"Якщо вам потрібно здійснити важливі покупки або переклади о пізній порі, врахуйте інтервал проведення робіт", — порадила пресслужба "ПриватБанку".

Наприкінці травня у роботі "Приват24" стався масовий збій. Багато користувачів поскаржилися, що не можуть авторизуватися та скористатися обліковим записом у мобільному додатку через "нескінченне завантаження", після якого вікно просто закривається без пояснення причини.

Незабаром ПриватБанк поверне старі правила приймання іноземної валюти. З 22 червня термінали прийматимуть долари та євро готівкою та переводитимуть їх на карти.

Нещодавно Нацбанк запропонував усім банкам щотижня повідомляти про оплату клієнтів в інтернеті незалежно від суми платежів. Фокус розібрався, які наслідки загрожують українцям.