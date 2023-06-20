Вчені зафіксували масштабні перебої радіозв'язку на Землі: у чому причина

Спалахи вплинули на роботу низькочастотного радіозв'язку, яким користуються командири повітряних та надводних кораблів.

18 і 19 червня на Сонці сталися два спалахи класу М з викидом корональної маси під час однієї з них. Вчені вважають, що ці спалахи здатні впливати на Землю — сонячний вітер, який виник у наслідок спалахів, досягнув нашої планети.

Протягом останніх 24 годин спостерігається помірна сонячна активність. З двох спалахів M найбільшим був спалах M2,5 18 червня, викликаний сонячною плямою AR3336. Другий M-спалах — M1,4, — було зафіксовано 19 червня на південно-східному лімбі Сонця. Його помітили в активній області, яка ще не врахована експертами, а тому не має власного маркування та нумерації. Зазначається, що основним джерелом спалахів 18 та 19 червня була сонячна пляма AR3335, де спостерігалися ще 6 спалахів C-класу.

Фахівці з NOAA вказують на те, що після кожного M-спалаху відбувалося відключення низькочастотних радіосигналів на рівні R1. Перший випадок відключення було зареєстровано над Атлантичним океаном, на захід від узбережжя Північної Африки. Другий торкнувся східного узбережжя Китаю. Відомо, що низькими частотами користуються літаки та надводні кораблі.

У наступні 24 години у NOAA прогнозують збільшення кількості спалахів M- та X-класів. Прогноз становить 99% для спалахів типу C, 40% для M-спалахів та 10% для X-спалахів. 20 червня очікується посилення впливу сонячного вітру.

Раніше ми писали про те, що вчені за допомогою сонячного проміння хочуть створити "ідеальну" навігаційну систему.