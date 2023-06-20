Смартфони та ноутбуки тепер можна лагодити самому: де можна купити запчастини

Програму було запущено в США, а тепер вона поширилась і на Європу.

У всьому світі йде тренд на спрощення конструкції гаджетів для того, щоб кожен користувач міг самостійно змінювати комплектуючі, що вийшли з ладу, і не бігти за новою покупкою. Ось і Samsung почала продавати запчастини для такого ремонту, пише 3Dnews. Спочатку подібну програму було запущено в США, а тепер поширилася і на Європу.

Вже до кінця місяця фірмові запчастини для заміни можна буде замовити у Бельгії, Франції, Італії, Нідерландах, Польщі, Іспанії, Швеції та Великій Британії. До того ж Samsung намагається випускати свої нові моделі більш простими для розбирання в домашніх умовах. Програма домашнього ремонту торкнеться смартфонів серії S – Galaxy S20, S21 та S22. Для цих пристроїв можна буде замовити фірмові дисплеї (близько €200), задні панелі (€50) та роз'єми для заряджання (€50). Але найголовніше, що в комплект буде входити і запасний акумулятор.

Крім смартфонів можна буде замовляти запчастини і для домашнього ремонту ноутбуків Galaxy Book Pro та Galaxy Book Pro 360. У них також можна буде замінити передню частину корпусу, задню частину, екран, батарею, тачпад, клавішу живлення зі зчитувачем відбитків пальців та гумові ніжки.

А ще для ремонтників-початківців Samsung підготувала безліч навчальних матеріалів із заміни того чи іншого елемента пристрою. На цей час Samsung співпрацює з авторизованими дистриб'юторами, такими як ASWO та 2Service, для продажу та розповсюдження ремонтних комплектів.

Раніше Фокус писав, що в ЄС до кінця десятиліття продаватимуть смартфони лише зі знімною батареєю.