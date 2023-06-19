Акумулятор у смартфоні можна буде поміняти на новий: як це працює

До 2030 року в Євросоюзі 73% усіх акумуляторів повинні мати можливість швидкої переробки.

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Європарламент ухвалив закон, за яким виробники будь-якої техніки, що містить акумулятори, будуть зобов'язані створювати свою продукцію так, щоб користувачі та сервісні центри могли швидко змінювати і відправляти на перероблення зношені батареї, повідомляється на сайті організації. На сьогодні в ЄС 47% батарей переробляється, і ця кількість до 2030 року має досягти 73%.

Найрадіснішим для рядових споживачів стане те, що моделі смартфонів, що поставляються на ринок Європи, повинні мати задню знімну панель, щоб власники самостійно і без звернення до СЦ могли замінити акумулятор, що вийшов з ладу.

Зношена батарея — друга за потребою причин (після падіння) купівлі купити новий пристрій, що, зі свого боку, підстьобує випуск все більшої та більшої кількості апаратів, а це негативно впливає на екологію. До того ж вартість заміни коштує недешево.

Тепер всі акумулятори повинні мати маркування, що відображатиме їх вуглецевий слід, щоб їх вплив на довкілля був більш прозорим. Це буде обов'язковим для акумуляторів для електромобілів (EV), акумуляторів для легких транспортних засобів (LMT) і промислових акумуляторів, що перезаряджаються, місткістю більше 2 кВт-г. Крім того, правило поширюється на весь термін служби батареї та гарантує, що нові батареї будуть містити мінімальну кількість певної токсичної сировини.

За прогнозами європейських експертів, до 2030 року на дорогах ЄС буде щонайменше 30 мільйонів електромобілів. Хоча очікується, що електромобілі значно скоротять викиди парникових газів, вони мають негативну сторону, що завдає шкоди навколишньому середовищу: їх батареї.

Раніше Фокус писав, що натрій-іонні батареї стануть масовими: КНР займеться їх виробництвом для електрокарів.