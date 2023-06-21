Приведе до сотень звільнень: Bild замінить низку редакторів штучним інтелектом

На думку виконавчого директора газети, незабаром люди в журналістиці займатимуться виключно створенням "оригінального контенту".

Німецька газета Bild має намір замінити низку редакційних посад штучним інтелектом у рамках програми зі скорочення витрат на 100 мільйонів євро. Про це пише видання The Guardian 20 червня.

Повідомляється, що Bild планує реорганізацію свого регіонального газетного бізнесу. У джерелі вважають, що це призведе до звільнення сотень працівників. Власник газети зазначив, що скорочення торкнеться тих, чия робота може виконуватись ШІ.

В електронному листі, адресованому колективу видання, зазначено, що такі професії як редактор, субредактор, коректор, фоторедактор та друкарський персонал "більше не існуватимуть, як сьогодні".

Згідно з заявою виконавчого директора Матіаса Депфнера, інструменти ШІ, такі як ChatGPT, здатні "зробити незалежну журналістику кращою". На його думку, незабаром люди у цій сфері будуть потрібні виключно для створення "оригінального контенту". Йдеться про журналістські розслідування та оригінальні коментарі.

У виданні також наголосили, що намагатимуться не звільняти людей там, де це можливо.

Нагадаємо, що 6 червня німецьке видання Bild потрапило у скандал через заяву про Каховську ГЕС. Спочатку газета написала, що росіяни підірвали величезну ГЕС в Україні, проте згодом "виправила" заголовок, написавши, що "величезна дамба вибухнула".

Раніше, 6 червня, ми також писали, що знімальна група видання Bild потрапила під російський мінометний обстріл в українському Бахмуті. Журналісти ледь не загинули, снаряди вибухали за 200 метрів від них.