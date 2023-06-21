Вчені створили найпотужніший електродвигун: підійде навіть для великих літаків

На сьогодні головною перешкодою до екологічних польотів є відсутність тягових моторів, але авіаінженери Массачусетського технологічного інституту знайшли вихід.

Сьогодні сучасні електродвигуни та батареї все ще недостатні для повноцінних авіаперельотів великих літаків. Батареї недостатньо об'ємні, а двигуни можуть видавати лише кілька сотень кіловат енергії, що недостатньо для підняття повітря повноцінного авіалайнера, пише IEEE Spectrum. Схоже, вчені МТІ вже вирішили одну із цих проблем за допомогою свого двигуна, здатного генерувати імпульс потужності більш ніж 1 МВт.

Конструкція є круглим барабаном — ротором — із внутрішньою поверхнею, облицьованою постійними магнітами. Усередині ротора знаходиться статор — циліндричний шматок сталі із зовнішньою поверхнею, покритою виступаючими зубцями. Вони своєю чергою покриті щільно скрученими мідними дротиками. Проходження струму цими проводами створює сильне магнітне поле, яке взаємодіє з постійними магнітами на роторі, обертаючи барабан і приводячи в дію двигун.

Схема електродвигуна інженерів MIT Фото: Magnestar

Команді Массачусетського технологічного інституту ще належить зібрати свій пристрій, але вони протестували всі основні компоненти та отримали очікувані рівні потужності. У повністю зібраному вигляді двигун важитиме 57,4 кг, що відповідає питомій потужності 17 кВт/кг, що значно більше, ніж 13 кВт/кг, які NASA визначили як необхідні для живлення великих електричних літаків.

Одним з найважливіших елементів є те, як команда впоралася з керуванням температурним режимом. За виробництва 1 МВт електроенергії виділяється близько 50 кВт тепла. У конструкції використовується новий теплообмінник з повітряним охолодженням, виготовлений з алюмінієвого сплаву, що дозволяє досягти ефективності охолодження, наближеної до тієї, яку можна отримати з рідинною системою.

Вчені стверджують, що електродвигуни потужністю в мегават обов'язково вплинуть на авіацію, навіть якщо технологіям акумуляторів потрібен час, щоб відповідати потребам авіаінженерів.

Раніше Фокус писав, що вчені створили альтернативу GPS: зможе показувати точні координати навіть під землею.