Google назавжди видалить фотографії зі сховища: їх ще не пізно врятувати

Компанія вирішила позбутися непопулярного сервісу, тому наперед запропонувала користувачам перенести цінні файли в інше місце.

З 19 липня Google закриває веб-сервіс "Архів альбомів", через що користувачі можуть втратити свої цифрові фотографії. Британський таблоїд Daily Mail розібрався як зберегти цінні знімки.

"Архів альбомів" є окремою службою для перегляду, завантаження та видалення контенту, яка не має відношення до "Google Диску", але поєднує фотографії з різних продуктів Google, включаючи "Google Фото". Деякий контент є ексклюзивним для цього сервісу, наприклад, невеликі мініатюри фотографій та коментарі до альбому та позначки "Подобається". Крім того, якщо ви поділилися фотографіями та відео в Hangouts, вони зберігатимуться в архіві альбомів і не відображатимуться в "Google Фото".

"Архів альбомів" має власну веб-сторінку, де зараз розміщено попередження про його швидке відключення — з липня всі фото та відео, які зараз там відображаються, стануть недоступними з 19 липня. До цього дня рекомендують скористатися інструментом Google Takeout, щоб зберегти копії потрібних файлів у вигляді zip-архіву.

Для цього достатньо натиснути на кнопку "Перейти до Takeout" на першому повідомленні, потім у полі "Створити новий експорт" поставити галочку навпроти "Архіву альбомів". За потреби можна змінити формат або розмір файлів.

Takeout пропонує кілька варіантів зберігання архіву: Google Drive, Microsoft OneDrive Dropbox. Можна також отримати на e-mail посилання, щоб завантажити файли прямо на свій смартфон або комп'ютер.

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