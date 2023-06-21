Безпілотник Falco Xplorer озброїли ракетою MBDA і перетворили на бойовий дрон (відео)

Представник компанії Leonardo повідомив, що дрон зможе нести чотири ракети.

Компанія Leonardo (Італія) вперше показала свій безпілотник Falco Xplorer, оснащений ракетою MBDA Brimstone. Презентація відбулася на Паризькому авіасалоні, пише defensenews.com.

У минулому компанія заявляла, що створює БПЛА насамперед для цивільних операцій, а також для розвідки та спостереження. Однак сьогодні, коли російсько-українська війна продемонструвала, наскільки важливими є дрони на полі бою, компанія змінила свою позицію. Так, на Паризькому авіасалоні було презентовано середньовисотний далекобійний безпілотник Falco Xplorer, оснащений легкою ракетою MBDA Brimstone. Представник Leonardo повідомив Defense News, що дрон буде оснащено чотирма ракетами.

До 2025 року планується доопрацювати та протестувати таку модель безпілотника, щоб у готовому вигляді поставити на ринок. У компанії наголосили, що отримали запит на оснащений боєприпасами БПЛА від італійських ВПС.

Максимальне корисне навантаження Falco Xplorer складає 350 кг. У небі БПЛА може провести 24 години.

Щодо потенційних продажів, то, швидше за все, дроном зацікавляться клієнти Brimstone. Крім Великої Британії, ракети цього виробника раніше купували Саудівська Аравія, Катар, Німеччина, Україна (для використання у якості системи наземного базування). Іспанські ВПС також цьогоріч обрали цю зброю для оснащення свого парку винищувачів Eurofighter, йдеться в матеріалі.

Раніше ми повідомляли про те, що в Росії вигадали "бойових світлячків", вирішивши встановити на борт безпілотників звичайні ліхтарики.