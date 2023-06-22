Новий квантовий комп'ютер зможе робити 1 млн обчислень на секунду: що відомо

Компанія Microsoft зробить свій комп'ютер на топологічних кубітах, що дасть змогу уникнути помилок і впливу шумів.

Microsoft оголосила про свою дорожню карту зі створення власного квантового комп'ютера з використанням топологічних кубітів, над якими дослідники компанії працювали вже кілька років, повідомляє TechCrunch. Попереду ще багато проміжних етапів, але компанія вважає, що створення квантового суперкомп'ютера з використанням цих кубітів, займе менш як 10 років.

Інженери ІТ-гіганта стверджують, що їхній квантовий комп'ютер буде дуже надійним і зможе проробляти один мільйон квантових операцій на секунду. Це новий вимір, який вводить Microsoft, оскільки вся галузь прагне вийти за рамки нинішньої ери зашумлених квантових обчислень середнього масштабу.

Компанія використовуватиме новий тип кубітів, які не схильні до помилок Фото: Microsoft

Минулого року Microsoft оголосила про великий прорив, коли її команда вперше заявила про можливість створювати кубіти на основі частинки Майорана (названої на честь фізика, який висунув теорію її існування ще у 1937 році). Перевага "майоранських кубітів" у тому, що вони дуже стабільні (особливо порівняно з традиційними методами), але їх також надзвичайно складно створити. Microsoft зробила ранню ставку на цю технологію, і тепер, за рік, їй вдалося побороти шуми та помилки за допомогою таких кубітів.

"Сьогодні у світі є шумні квантові машини середнього масштабу. Вони побудовані на основі фізичних кубітів і ще недостатньо надійні, щоб робити щось практичне і корисне. Квантовим комп'ютерам бракує стійкості обчислень, але завдяки Microsoft тепер у вчених буде можливість узяти ці фізичні кубіти, помістити їх у код із виправленням помилок і використовувати їх як одиницю, що слугуватиме логічним кубітом", — заявляють представники компанії.

Раніше Фокус писав, що квантові комп'ютери стануть доступнішими: IBM усунула помилки без "зайвих кубітів".