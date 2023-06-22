Джойстик та будівельні труби для баласту: що не так зі зниклим батискафом "Титан"

Субмарина, яка мала розважити пасажирів видами на затонулий "Титанік", виявилася занадто простою в технологічному плані.

OceanGate Expeditions, що розробила підводний апарат "Титан", який кілька днів поспіль не виходить на зв'язок, позиціонувала себе як передову компанію, що впроваджує "швидкі інновації". Поки незрозуміло, з якими саме проблемами зіткнувся екіпаж субмарини, що вирушила в експедицію до затонулого "Титаніка", але журналісти видання vice.com вважають, що "Титан" був не готовий до такої місії.

Що відомо про субмарину "Титан" та її виробника

Розробка субмарини почалася кілька років тому. Стоктон Раш, гендиректор OceanGate, мав намір зробити підводний туризм настільки ж популярним, як і космічний. Компанія часто хвалилася інноваційним дизайном своїх суден, кажучи про те, що корпуси виконано з вуглецевого волокна й титану, а самі апарати оснащено "безпрецедентною" системою моніторингу та електронною системою управління. "Титан" називали "легким в управлінні" й здатним здійснювати глибоководні занурення, розмістивши на борту 5 осіб.

Наразі субмарина загубилася в Атлантичному океані у спробі досягти того місця, де затонув "Титанік" у 1912 році. До "Титана" жоден підводний апарат, розроблений приватною компанією, не досягав середньої глибини світового океану, йдеться в матеріалі.

Журналісти видання звертають увагу на те, що раніше розробники часто говорили про спрощення конструкції батискафа, як про якусь інновацію, здатну зробити пристрій "більш рентабельним, ніж будь-які інші". Акцентували вони й на використанні "стандартних технологій", щоб спростити "заміну деталей у реальних умовах". Усе це видавалося за "унікальну перевагу порівняно з іншими глибоководними підводними човнами".

Субмарина "Титан" є небезпечною?

Компанія на своєму сайті запевняла судновласників, страховиків та регулюючі органи в тому, що її судна спроєктовано, побудовано та перевірено "відповідно прийнятим стандартам". Однак виробник зазначив, що, незважаючи на цінність стандартизації та класифікації, цього "недостатньо для забезпечення безпеки". Крім того, компанія заявила, що повільність агентств, які займаються перевіркою на відповідність стандартам, шкодить "новаторським проєктам та ідеям". Це і стало причиною того, що Titan не було відповідно класифіковано, зазначають автори матеріалу.

У статті, опублікованій кілька місяців потому в журналі Smithsonian Magazine, Стоктон Раш назвав побоювання з приводу глибоководних досліджень "зрозумілими, але нелогічними" і розкритикував правила, що регулюють комерційну галузь. Він звинуватив регуляторів у тому, що вони стали причиною, через яку галузь не розвивалася, принаймні з 1993 року, коли було ухвалено Закон про безпеку пасажирських суден, який "запровадив суворі вимоги щодо виробництва і перевірки та заборонив занурення нижче 150 футів" (150 футів становлять 45,7 м. "Титанік" перебуває на глибині 3,8 км — ред.). Раш сказав журналістам Smithsonian Magazine, що закон "марно ставить безпеку пасажирів вище за комерційні інновації".

Smithsonian Magazine додав оновлення, в якому йшлося про те, що компанія не змогла отримати належного дозволу й була змушена відкласти експедицію до "Титаніка". Також відомо, що 2018 року компанія відтермінувала місію після глибоководних випробувань на Багамах, де електронну систему "Титана" було уражено блискавкою. У результаті, внутрішні системи субмарини вийшли з ладу. Тоді Раш сказав, що, незважаючи на невдалі тести, він не хотів би скорочувати випробувальний процес, щоб бути впевненим у безпеці судна.

Субмарина "Титан" виявилася занадто простою

Наприкінці 2022 року кореспондент CBS Девід Пог зняв репортаж про батискаф. Журналіст зазначив тоді, що апарат є "експериментальним підводним судном, яке не було схвалено або сертифіковано будь-яким регулювальним органом і може призвести до фізичних травм, інвалідності, емоційної травми або смерті". Раш і Пог піднялися на борт підводного човна, і перше, що вразило Девіда, що судно керується за допомогою простого ігрового контролера.

"У нас є тільки одна кнопка, ось і все", — сказав тоді Раш на камеру. — "Це має бути схоже на ліфт, управління не повинно вимагати великої майстерності".

Девід Пог був вражений тим, "скільки елементів субмарини здавалися "імпровізованими", наприклад, використання "будівельних труб у якості баласту". Але Раш заперечив йому, заявивши, що компанія працювала над судном з NASA і Boeing.

Видання повідомляє, що під час випробувань, які знімав Пог, субмарина втратила зв'язок із кораблем, на борту якого перебував журналіст. Він запевняє, що з батискафом не було зв'язку протягом 5 годин, і що з корабля можна було надсилати на "Титан" короткі повідомлення, але було не зрозуміло, де саме знаходиться підводний човен.

"Було тихо, відчувалася напруга, і вони відключили інтернет на кораблі, щоб ми не могли повідомити про це в твіттер", — згадує Девід.

Згідно з публікацією Smithsonian Magazine за 2019 рік, компанія вирішила відправити цивільних осіб у глибини Атлантичного океану до уламків "Титаніка", щоб використати це як "маркетинговий хід".

Раніше ми повідомляли про те, що субмарина "Титан" має геймпад для управління.