"Немає нічого неможливого": воїни СБУ знешкодили російський танк дроном-камікадзе (відео)

Техніка окупантів не витримала лобового зіткнення з українським безпілотником і зазнала критичних пошкоджень.

Центр спеціальних операцій "А" Служби безпеки України запустили ударний безпілотник PEGAS+, щоб уразити російський танк. Воїни поділилися відеозаписом атаки зі школою БПЛА "Ескадрон", яка передала їм дрон.

Танк окупантів їхав дорогою в одному з прифронтових міст України з металевим "козирком" над вежею, які прозвали "мангалами" — вони слугують додатковим захистом від протитанкових ракет і гранат, що скидаються зверху. Вона не захистила машину від удару дрона-камікадзе PEGAS+, оскільки він здійснив лобову атаку.

Оператор спрямував безпілотник прямо під вежу і завдав нищівних пошкоджень. На відео можна помітити, що російський танк загорівся і зупинився посеред дороги, найімовірніше, вийшов з ладу.

"Красиве ураження камікадзе PEGAS+ ворожого танка. За "кермом" дрона — супергерої ЦСО "А" СБУ. Вітаємо цей надзвичайно крутий підрозділ із річницею створення", — оцінили подію в організації "Ескадрон".

Командувач Сухопутних військ України Олександр Сирський також привітав ЦСО "А" і показав добірку успішних атак, здійснених спецпризначенцями за допомогою дронів. Крім танків, їм вдалося знищити скупчення піхоти, БМП, комплекси спостереження ЗС РФ.

"Ви довели, що для вас немає неможливих завдань. На суші, воді чи в небі ваші дрони знайдуть і знищать противника, де б він не був", — прокоментував командувач.

Нещодавно писали, що дрони СБУ за тиждень знищили 16 танків, 5 САУ, 14 ББМ. Воїни з Центру спеціальних операцій б'ють ворога точно і без "зайвих дублів".

У червні школа "Ескадрон" повідомила про створення поліпшених дронів-камікадзе PEGAS+. Квадрокоптери отримали нове ПЗ, більшу далекобійність і витривалість, що дає змогу українським військовим наносити удари далі і потужніше.