Трагедія біля "Титаніка": Канада буде розслідувати катастрофу батискафа "Титан"

Канадські слідчі вирушать до Сент-Джонса, Ньюфаундленду і Лабрадору для збору даних. Судно Polar Prince під канадським прапором доставило батискаф до місця занурення.

Канада починає розслідування катастрофи підводного човна "Титан" компанії OceanGate Expeditions, який втратив зв'язок після занурення до "Титаніка". Про це заявила Рада з безпеки на транспорті країни.

Група слідчих вирушає в Сент-Джонс, Ньюфаундленд і Лабрадор, щоб зібрати інформацію, провести інтерв'ю та оцінити наслідки.

"Найближчими днями ми координуватимемо нашу діяльність з іншими зацікавленими відомствами", — зазначили в раді.

Голова транспортної ради Кеті Фокс зауважила, що судно Polar Prince під канадським прапором перевозило батискаф "Титан" до місця занурення. Воно вийшло з канадського порту і прослідувало в міжнародні води.

Фокс заявила про розуміння міжнародного інтересу до того, що трапилося з "Титаном", і ділитиметься інформацією з іншими агентствами — Національною радою з безпеки на транспорті США і Береговою охороною.

"Голосові записи та показання свідків захищені законодавством Канади. Наше розслідування буде йти туди, куди нас ведуть докази. Ми не хочемо дублювати зусилля, ми хочемо співпрацювати", — підсумувала вона.

Нагадаємо, що режисер фільму "Титанік" 1997 року Джеймс Кемерон говорив про схожість двох загадкових катастроф. За його словами, збіги були "дивовижні та сюрреалістичні".

Американська газета Wall Street 23 червня писала, що ВМС США зафіксували ймовірний вибух батискафа "Титан". Підводний човен зник 19 червня в Атлантичному океані.