ВМС США "чули" вибух батискафа "Титан" за допомогою секретної акустичної системи, — WSJ

Секретна система акустичного моніторингу 18 червня зафіксувала вибух у безпосередній близькості від місця, де підводний апарат проводив експедицію.

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ВМС США зафіксували ймовірний вибух підводного апарата "Титан" на пристроях підводного звукового моніторингу незабаром після того, як він зник в Атлантичному океані під час занурення до останків "Титаніка". Про це 23 червня писала американська газета Wall Street Journal.

Посилаючись на неназваного високопоставленого чиновника ВМС США, видання повідомило, що вибух було зафіксовано незабаром після зникнення "Титана" в неділю, 18 червня, секретною системою акустичного моніторингу, призначеною для виявлення підводних човнів.

Після аналізу акустичних даних ВМС США виявили аномалію, яка відповідає імплозії (вибух спрямований всередину) або вибуху, що стався неподалік від місця, де працював підводний апарат "Титан", коли зв'язок було втрачено, повідомив чиновник.

Згідно з інформацією від OceanGate Expeditions, компанії, що управляє підводним апаратом, усі п'ять пасажирів вважаються загиблими. Ця заява поклала кінець чотириденній багатонаціональній пошуково-рятувальній операції. Офіційні особи повідомили журналістам, що аналіз показав, що уламки, знайдені на морському дні, відповідають вибуху камери тиску підводного апарата.

Батискаф віз туристів до затонулого "Титаніка" і зник — що відомо

19 червня стало відомо, що підводний батискаф, який здійснює туристичні екскурсії до затонулого 1912 року лайнера "Титанік", зник в Атлантичному океані.

Пізніше Берегова охорона США повідомила, що на борту батискафа перебували п'ятеро осіб, у яких був запас кисню на 96 годин.

ЗМІ передали, що один із членів екіпажу зниклого батискафа, ірландський дослідник Рорі Голден, зв'язався і написав у соціальних мережах, що всі перебувають у безпеці. Він просив не робити припущень про склад команди. Повідомлення зазначало, що після виходу в інтернет команді було обмежено можливості зв'язку.

22 червня телеканал NBC інформував про критичну ситуацію з батискафом через брак кисню, а пошукова операція перебувала на межі своїх можливостей. Прогнозувалося, що запас кисню може зникнути протягом доби.

23 червня Берегова охорона США оголосила, що всі пасажири загинули миттєво внаслідок вибуху. Уламки, знайдені на глибині майже 12 500 футів, відповідають "катастрофічній втраті тиску в камері".