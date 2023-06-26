Дрони зможуть битися разом із винищувачами типу F-35: що придумали союзники (відео)

Бойові дрони, створені на базі Ghost Bat, у майбутньому зможуть літати разом із винищувачами 4-го і 5-го поколінь.

Після оголошення про співпрацю в галузі оборони між Австралією, Великою Британією та США (AUKUS), країни почали розробляти не лише підводні човни, а й БПЛА, а також технології, що забезпечують автономність на базі штучного інтелекту і машинного навчання. Журналісти thedrive.com припускають, що альянс союзників працює над дронами-супутниками, які працюватимуть у парі із винищувачами. Розробки тривають у рамках програми Collaborative Combat Aircraft (CCA) ВПС США.

Для прискорення виробництва і зниження витрат, союзники об'єднають ресурси. Виробництво можуть налагодити в усіх трьох країнах AUKUS. Таким чином, кожна сторона може поділити промислові та економічні вигоди від проєкту, йдеться в матеріалі. Партнери зможуть заощадити достатньо коштів за рахунок масштабу виробництва, а також за рахунок того, що зможуть використовувати технології один одного, не створюючи платформи з нуля. У виданні вважають, що це дасть можливість знизити собівартість БПЛА, які, можливо, вироблятимуть тисячами, щоб вони могли діяти в роях.

Також ШІ, системи управління, канали передачі даних, мережева архітектура — теж можуть бути спільними. Це зробить дрони сумісними з іншою військовою технікою всіх трьох країн, на що й націлено програму CCA. Крім того, пілотовані літаки ВПС зможуть без перешкод контролювати дрони, які використовуватиме ВМС, і навпаки. Це дасть величезну перевагу в дальньому бою, підвищивши тактичні можливості, вважають автори матеріалу. Передбачається, що 60% авіатехніки, якою користуються ВМС, буде безекіпажною. Так, у 2026 році ВМС отримають безпілотний заправник MQ-25 Stingray, а далі — більше.

Платформою для нових дронів-супутників країн-союзниць може стати модель БПЛА Ghost Bat MQ-28 від компанії Boeing. Нагадаємо, що цей безпілотник було створено для програми Airpower Teaming System (ATS) Королівських ВПС Австралії. Тепер у рамках програми CCA, цей апарат буде вдосконалено, він отримає "значні автономні можливості", й, найважливіше, зможе взаємодіяти з бойовими літаками-невидимками. Відомо, що ВПС США придбали щонайменше один MQ-28 для проведення різних випробувань, наголошується в статті.

Журналісти вважають, що бойові дрони, створені на базі Ghost Bat, у майбутньому зможуть літати разом із винищувачами 4-го і 5-го поколінь, що підвищить живучість останніх. Про спільні тестові польоти з винищувачами 6-го покоління говорити поки зарано, оскільки дрони AUKUS CCA можуть виявитися недостатньо хорошими за своїми можливостями і технічними характеристиками, вважають автори.

Раніше Фокус повідомляв про те, що дрони HERO отримають масу нових можливостей і стануть більш небезпечними.