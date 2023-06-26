5G ставить під загрозу безпеку польотів: що мають зробити авіакомпанії

У деяких аеропортах навіть можуть скасувати рейси тих авіалайнерів, які ще не переобладнані під нові правила.

Із 1 липня можливі деякі затримки авіарейсів у США через те, що не всі авіакомпанії переобладнали свої літаки під нові стандарти, які передбачають модернізацію радіолокаційних систем із урахуванням розгортання мереж зв'язку 5G, повідомляє The Verge. Виявляється, обладнання 5G може створювати сильні перешкоди для літаків, що злітають і сідають.

Міністр транспорту США заявив у п'ятницю, що якщо останні пасажирські літаки, які залишилися, не модернізують свої висотоміри та радіоелектроніку для боротьби з перешкодами 5G, то їм буде заборонено перевозити пасажирів. І хоча насправді авіакомпанії не зобов'язані встановлювати нове обладнання до лютого 2024 року, тим пасажирським літакам, які не були сертифіковані для роботи із сигналами 5G C-діапазону до 1 липня, не буде дозволено приземлятися за певних низьких температур.

Особливу небезпеку перешкоди 5G чинять на висотоміри лайнерів, які пілоти використовують для посадки вночі або під час поганої погоди (під час дощу, хуртовини або туману). Ці прилади критично важливі, оскільки вони вимірюють висоту літака до землі.

Більша частина парку внутрішніх авіаліній США вже переобладнала свої судна — понад 80% літаків було модернізовано, але близько 65% міжнародних літаків, що літають у США, все ще потребують сертифікації за новими правилами. Глобальна група авіакомпаній International Air Transport Association повідомила журналістам, що перевізники зроблять усе можливе, щоб уникнути збоїв у перевезеннях пасажирів.

Із іншого боку, проблема модернізації авіатранспорту заважає не тільки авіакомпаніям, а й операторам стільникового зв'язку: такі гіганти як AT&T і Verizon не можуть продовжувати розширення 5G, доки авіакомпанії не захистять свої літаки від перешкод.

Раніше Фокус писав, що "розумні" торпеди запускатимуть із літаків з висоти 10 км, щоб знищувати підводні човни.