"Розумні" торпеди запускатимуть із літаків із висоти 10 км, щоб знищувати підводні човни

До цього льотчикам доводилося опускатися на небезпечну висоту в 30 м для бомбардування субмарин.

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Фахівці компанії Boeing отримали $12 млн від Пентагону на створення пускового обладнання для літаючих торпед. За інформацією Military Aerospace Electronics, це дасть змогу літакам ВМС США атакувати підводні човни противника з великих дистанцій і на великих висотах.

Пускова система дає змогу легкій торпеді Raytheon MK 54, встановленій на борту дальнього морського патрульного літака Boeing P-8A Poseidon, максимально точно атакувати морські цілі з висоти в 10 км, що, по суті, перетворює торпеду на плануючу зброю. Раніше льотчикам доводилося знижуватися до небезпечної висоти 30 м для скидання боєприпасу.

Коли літаюча торпеда наближається до води, вона скидає крила і хвіст і бере на себе свою первісну роль "розумної" торпеди, яка може виявляти, відстежувати й атакувати підводні човни противника автономно. Скидання боєприпасу займає від семи до 10 хв., перш ніж торпеда увійде у воду. У польоті планеруюча зброя повністю автономна і містить у собі комп'ютер управління польотом, навігаційну систему на основі GPS і джерела живлення.

Атака з великих висот також дає змогу авіації скоротити час між виявленням цілі й атакою, а також запускати протичовнові засоби за межами досяжності берегових засобів протиповітряної оборони.

Проєкт із розроблення нової системи запуску торпед прямо з літаків має бути завершено до грудня 2025 року, і ВМС США одразу отримає перші зразки.

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