ЗСУ отримають більше дронів: Atlas відкриває в Україні завод і центр розробки

Atlas Aerospace вже майже рік постачає українським військовим безпілотники AtlasPRO, а тепер розробляє для солдатів більш компактні моделі Atlas mini і Atlas micro.

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Латвійська компанія Atlas Aerospace запускає свій завод в Україні, щоб швидше забезпечувати українські війська безпілотниками. Головний виконавчий директор Іван Толчинський у кулуарах Паризького авіасалону розповів виданню Defence News про проблеми, з якими зіткнувся проєкт.

Наприкінці 2022 року Іван Толчинський повідомив про плани у 2023-му створити в Україні завод із досліджень, розробок і збирання БПЛА. За його словами, не все пішло, як замислювалося — якщо науково-дослідний центр уже вдалося запустити, то виробництво затримується через бюрократичні процеси.

"Відкриття відкладається доти, доки ми з цим не розберемося", — наголосив директор.

Так чи інакше, Atlas все ще передає в Україну дрони, вироблені за кордоном — з грудня минулого року вона поставила близько 200 одиниць Atlas Pro. Як зазначив Толчинський, зараз близько 88% усієї продукції компанії прямує до Києва.

На додаток до AtlasPRO інженери розробляють для військових "кишенькові дрони": Atlas mini вагою близько 1 кг і micro-Atlas вагою всього 300 г. Вони будуть набагато меншими за поточний флагман, який важить 1,8 кг.

Останнім часом українські солдати скаржаться компанії на часті випадки "глушіння" AtlasPRO. На думку Івана Толчинського, це пов'язано з тим, що Росія покращує свої засоби радіоелектронної боротьби на полі бою. Фахівці Atlas випустили оновлення програмного забезпечення, щоб захистити зв'язок від втручання окупантів — нова версія має швидше передавати дані на наземну станцію без інтернету або стільникових мереж.

Характеристики дрона AtlasPRO:

діаметр — 50 см;

злітна маса — 1,7 кг;

час розгортання — близько 3 хв;

дальність польоту — 50 км;

дальність зв'язку — 15 км;

тривалість польоту — до 50 хв;

стеля висоти — 6 км;

максимальна швидкість — 120 км/год.

На Паризькому авіасалоні Atlas Aerospace представила технологію для "нескінченного" польоту дронів. Система AtlasTETHER з'єднує дрон Atlas Pro зі станцією управління по кабелю, значно збільшуючи час роботи. Розробники пропонують використовувати таку технологію артилеристам, щоб безперервно вести аеророзвідку і завдавати точних ударів без необхідності міняти акумулятори літальних апаратів кожні півгодини.