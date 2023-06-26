Спека і смартфон не сумісні: як не допустити вибуху акумулятора

Попри те, що батареї смартфонів захищені, вони іноді вибухають. Всьому виною — спека і неправильне використання пристроїв.

Літій-іонні акумулятори, які живлять енергією будь-який сучасний ґаджет, дуже "не дружать" з холодом і спекою. І якщо холодною зимою єдиною проблемою може стати швидкий розряд акумулятора, то в спекотну погоду батарея може навіть вибухнути. Причиною тому служить перегрів, неправильна зарядка пристроїв і погана якість самих акумуляторів. Фокус розповість, як уникнути ризику вибуху.

Чому вибухають акумулятори в гаджетах

Акумулятор може вибухнути від перегріву, якщо гаджет довго перебуває на сонці. Якщо батарея перегрілася, то починається хімічна реакція — у місці перегріву виділяється власне тепло, яке поширюється на інші хімічні речовини в батареї й тоді відбувається перегрів електроліту. Зрештою, це тепло змушує електроліт виділяти пару, яка розриває корпус батареї.

Компанії постійно вдосконалюють системи захисту літій-іонних батарей

Після чого легкозаймиста гаряча рідина витікає, спалює або плавить корпус пристрою і все, що перебуває поруч із ним. Ця реакція називається "тепловий розгін", але не варто панікувати — виробники постійно впроваджують нові функції безпеки в літій-іонні батареї, які зменшують імовірність вибуху або, принаймні, не дають статися пожежі.

Які захисні функції є у батареї

Виробники не зацікавлені, щоб через акумулятори хтось постраждав, а їхній бізнес прикрився. Тому вони придумують нові способи, як убезпечити користувачів. Наприклад, постійно вдосконалюються датчики управління теплом, покращується склад електролітів з метою зробити його менш пожежонебезпечним.

Також у сучасні батареї (якщо вони випущені серйозним брендом) обов'язково вбудована схема захисту від стрибків напруги. Є і функція розриву ланцюга, якщо тиск в комірці перевищує безпечні межі. Відмовостійкі запобіжні вентиляційні отвори випускають гази, якщо температура розширюється за небезпечні межі. Термозапобіжники розривають ланцюг, коли температура досягає небезпечної температури.

Таким чином, для справної батареї, встановленої всередині звичайного телефону, найгіршим сценарієм до того, як батарея справді може вибухнути, буде попередження на екрані, що "батарея перегрівається", і смартфон попросить вас дати йому відпочити в затінку і якийсь час не користуватися ним.

Що заборонено робити з акумулятором

Почнемо з основ: цілий, неушкоджений акумулятор — це здоровий і безпечний акумулятор. Тому намагайтеся не упускати свої гаджети. Зазвичай, коли падає смартфон, то всі поспішають замінити на ньому екран, але ніхто не перевіряє стан батареї, а варто було б. Деформація, "припухлості" і частий перегрів після падіння — головний знак того, що потрібно терміново звернутися в майстерню.

Попри всі захисні заходи від виробника, залишений на сонці телефон може вибухнути. Таксисти вам можуть розповісти безліч історій, скільки їм довелося змінити смартфонів, тому що їхні ґаджети завжди на сонці як навігатори на приладовій панелі. Тому не варто залишати смартфон під прямими сонячними променями на пляжі або активно користуватися важкими іграми та додатками у спеку.

Акумулятори можуть роздутися і просто зламати вашу техніку Фото: Getty

Навіть якщо це не призведе до вибуху батареї, це обов'язково скоротить її "життя", і тоді вам однаково доведеться її замінити, а з огляду на ціни на якісні оригінальні акумулятори для iPhone або преміальних смартфонів Android, процедура ця не дешева. Загалом, не тримайте смартфон на сонці, не користуйтеся важкими іграми та додатками у спеку, не заряджайте гаджети від пауербанка в кишені або сумці і все буде добре.

Дешева і неякісна зарядка може самостійно стати причиною пожежі Фото: Getty

Дешеві зарядки — ще один ворог акумуляторів. Звісно, смартфон оснащений усіма можливими захистами на випадок короткого замикання, але погані зарядки дуже сильно шкодять акумулятору, а в деяких випадках від перегріву можуть загорітися навіть самі.

Про намокання вам, напевно, не варто й нагадувати. Якщо гаджет навіть на короткий час потрапив у воду, його потрібно одразу ж вимкнути. Те ж саме стосується використання смартфонів у ванній або саунах — пар теж рідина, тож не жартуйте з цим.

Використовувати гаджети у ванній або сауні — не найкраща ідея Фото: Getty

Не можна пошкоджувати корпус будь-якої батареї. Не важливо, смартфон, інший дрібний гаджет чи звичайна батарейка — корпус має бути герметичним. Літій реагує як з водою, так і з киснем, тож прокол літій-іонного акумулятора викличе реакцію. Це може бути що завгодно, від невеликого диму і жахливого запаху до повного вибуху.

Пошкоджений акумулятор може стати причиною загоряння і навіть вибуху Фото: Getty

Довіряй, але перевіряй

Звісно, трястися над батареєю смартфона не варто і панічно боятися використовувати гаджети влітку теж. Просто дотримуйтесь простих правил безпеки, адже краще уникнути проблем, ніж вирішувати їхні наслідки. А ці наслідки можуть бути не лише негативними для ваших фінансів, а й для здоров'я.