Буде менше "Шахедів": на ефективні системи протидії ворожим дронам витратять $3 млн

Розробники з України отримають фінансування для того, аби створити якісні засоби РЕБ та дрони.

Нещодавно в Україні відбувся хакатон Drone Hackathon "Anti-Shahеd", у якому взяли участь 50 команд, до складу яких увійшли інженери, експерти з кібербезпеки та розробники. Вони презентували власні проєкти представникам Сил оборони, повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму офіційному телеграм-каналі.

Українські винахідники продемонстрували системи та технології для протидії дронам типу "Шахед" (у ВС РФ, які їх дуже активно використовують, пристрої мають маркування "Герань", — ред.). Представники різних родів військ, військових структур та спеціалісти із цифрових технологій, в результаті, обрали 3 проєкти, які їм видалися найбільш ефективними. Кожна команда отримає $1 млн "для розвитку і масштабування виробництва", уклавши відповідну угоду, написав Федоров.

Цей хакатон було організовано у рамках масштабного проєкту "Армія дронів", який націлено не лише на закупку БПЛА для захисників України, а й на навчання операторів, розробку засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) із ворожими безпілотниками, тощо.

Федоров вважає, що технології РЕБ теж потребують жвавого розвитку. "Аналогічне потрібно реалізувати з розвитком систем захисту українського неба. Впевнений, хакатон став потужним стимулом до цього", — йдеться у дописі чиновника.

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