Легендарну БМП Bradley хочуть перейменувати і зробити безпілотною: коли це станеться

Пентагон оголосив конкурс серед компаній на модернізацію бойової машини і вже приймає проєкти на розгляд.

Армія США ще у 2019 році окреслила плани щодо тотальної модернізації своєї основної бойової машини піхоти Bradley і вже окреслилося коло компаній, які можуть узяти в ньому участь, пише Defense News. Усі ці роки Пентагон уважно розглядав заявки й, схоже, визначився з основними учасниками в цьому проєкті.

За планами американських військових БМП Bradley перейменують на платформу XM30, а до 2025 року почнеться оцінка прототипів, які нададуть BAE Systems, Oshkosh Defense і Point Blank Enterprises.

Армія ще не повністю закріпила свої вимоги до майбутньої платформи, але хоче отримати гібридну машину з набором смертоносних можливостей, включно з 50-мм гарматою, виносною вежею, протитанковими керованими ракетами, кулеметами, які використовуються за допомогою вдосконаленої перспективної системи третього покоління, інфрачервоним датчиком та інтелектуальним управлінням вогнем.

Майбутній БМП повинен буде мати достатній розмір, вагу, архітектуру, потужність і охолодження для наземних і повітряних цілей, щоб дозволити заздалегідь моделювати бойові дії на полі бою.

Так само військові розраховують, що оновленим Bradley можна буде керувати дистанційно, коли екіпаж перебуває поза платформою, а його комп'ютерні системи повинні мати сумісність із синтетичним середовищем навчання.

Майбутня платформа XM30 має навчитися воювати в парі з іншими бойовими платформами, наприклад, з роботизованими бойовими машинами або радіокерованими дронами.

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