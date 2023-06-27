Військові хочуть отримати безпілотний броньовик: для чого знадобилася така машина

Агентство з озброєнь Польщі оголосило про намір почати первинні консультації з приводу безпілотної розвідувальної машини.

Армія Польщі потребує броньованої машини розвідки, якою б солдати могли керувати дистанційно, повідомляє Defense24. Міноборони доручило спеціальному агентству з озброєнь почати консультації з виробниками щодо цього проєкту.

Під час консультацій військові експерти хочуть з'ясувати, наскільки сучасні конструкторські рішення дають змогу створити таку БМР. Так само потрібно зрозуміти: чи можна отримати подібний розвідувальний автономний броньовик від вітчизняних виробників або доведеться замовляти розробку за кордоном. Важливим є тонкощі навчання екіпажів і розв'язання питань логістики для армії.

Польські військові прекрасно розуміють, що безпілотні платформи як такі корисні в розвідувальній ролі, але вони також можуть використовуватися як допоміжні платформи або машини для логістики, зокрема для переміщення легкої піхоти. Такі автономні радіокеровані БМР можуть перевозити боєприпаси, продовольство та інше корисне навантаження. А так само використовуватися для евакуації поранених.

Як зразок такої машини може розглядатися модель Łukasiewicz — PIAP Hunter UGV. Він розроблений компанією AREX і озброєний кулеметом калібру 50 мм. UGV Hunter вже було випробувано в Новій Дембі під час заходу FEX (Польові експериментальні навчання), під час якого також було випробувано інші безпілотні платформи та нові рішення — потенційно їх незабаром можуть ввести в експлуатацію у Збройних силах Польщі.

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