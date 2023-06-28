Thales модифікувала радари GM 200, відправлені Україні: як вони посилять ППО

Нова версія радара охоплює площу на 100 км більшу і точніше визначає загрози на великій відстані.

Компанія Thales розробляє інноваційну систему протиповітряної оборони, ключовим елементом якої стане модифікований радар Ground Master 200 MM/A. Його особливості та характеристики розкрили на авіасалоні в Парижі, передає сайт Breaking Defense.

Виконавчий віцепрезидент компанії Крістоф Саломон розповів виданню, що війна в Україні показала на практиці, як багато різних загроз походить із неба, зокрема безпілотники нових типів, з якими Захід ще не стикався. Тому Thales зараз працює над новим набором датчиків, які допоможуть виявити небезпеку і підібрати найбільш ефективні способи боротьби з нею.

Ці завдання покликана виконувати Ground Master 200 MM/A, модернізована версія радара Ground Master 200, який у 2023 році передали Україні. Обладнання фіксує цілі та показує на екрані оператора доступні системи озброєння, які найкраще підходять для знищення. Нова модифікація бачить загрози в радіусі близько 350 км, що на 100 км більше порівняно з попередником. Крім того, збільшилася роздільна здатність і точність пошуку на великих відстанях.

"Це має величезне значення для області, яку охоплює радар", — підкреслив один з інженерів Thales.

Він додав, що сам Ground Master 200 MM/A, його щогла, силовий генератор і робоча кабіна з кондиціонером для двох операторів перебувають у 20-футовому укритті, яке можна перевозити на вантажівці, як і GM200. Розгортання радіолокатора займає близько 15 хв, а складання — 10 хв, це допоможе військовим швидко залишити позицію в разі виявлення ворогом. Компанія планує випустити GM 200 MM/A на ринок у 2024 році.

Поряд із модернізованим радаром Thales рекламувала систему протидії БПЛА, відому як PARADE, яку можна інтегрувати в більшу систему протиповітряної оборони. За словами Крістофа Саломона, уряд Франції вже схвалив її для захисту Олімпійських ігор 2024 року в Парижі.

Виконавчий віцепрезидент розповів, що Thales розглядає різні способи ураження повітряних загроз, зокрема енергетичну зброю. Такі системи будуть більш економними, адже невигідно збивати літальний апарат за 10 000 євро ракетою вартістю 1 млн євро. Крім того, компанія розробляє нові системи для протидії балістичним ракетам "у діапазоні високих частот", які дадуть змогу швидше виявляти надшвидкі ракети.

У лютому стало відомо, що Thales передала Україні радар GM200 за гроші, виділені Францією. Його об'єднали із системою ППО SAMP/T.