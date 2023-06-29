Лазерний інтернет працюватиме швидше і коштуватиме дешевше, ніж звичайний (відео)

Пристрої розміром зі світлофор передають один одному сигнали у вигляді променів. Вони обходяться дешевше, ніж прокладання оптоволокна, водночас не поступаються за швидкістю.

Alphabet, материнська компанія Google, запускає дешевий лазерний інтернет у рамках проєкту Taara. Керівник проєкту Махеш Крішнасвамі розповів подробиці інформаційному агентству Reuters.

Alphabet уже давно намагається забезпечити доступ до інтернету жителям віддалених районів. Спочатку вона запустила в стратосферу повітряні кулі Loon з лазерними передавачами, але цей проєкт провалився через занадто високі витрати. Інженери не опустили руки та у 2016 році запустили проєкт Taara силами інноваційної лабораторії під назвою X, яка вирішила передавати дані за допомогою подібних лазерів.

В основі технології лежать прилади розміром зі світлофор, які обмінюються сигналами у вигляді спрямованих променів світла. По суті своїй, Taara працює як оптоволоконне з'єднання, тільки без будь-яких кабелів.

Лазерний інтернет Taara в місті Фото: Alphabet

"Ми називаємо це компостуванням місячних пострілів", — прокоментував керівник лабораторії X Астро Теллер. — "Щодня Taara переміщує більше даних, ніж Loon за всю свою історію".

За словами Махеша Крішнасвамі, зараз справи йдуть непогано, Taara вже забезпечує зв'язок у 13 країнах, включно з Австралією, Кенією та Фіджі. Нещодавно компанія об'єднала зусилля з одним із найбільших телекомунікаційних та інтернет-провайдерів Індії Bharti Airtel, щоб розгорнути масштабну інтернет-мережу в країні. Махеш Крішнасвамі нещодавно побував в індійському селі Осура, де жив у дитинстві, щоб простежити за встановленням обладнання для високошвидкісного інтернету.

"По всій Індії сотні тисяч таких сіл, — сказав він. "Мені не терпиться побачити, як ця технологія може стати в пригоді для підключення всіх цих людей до мережі".

Технічний директор Bharti Airtel Рандіп Секхон зазначив, що Taara допоможе забезпечити швидший і дешевший інтернет-сервіс у містах розвинених країн, оскільки встановити лазерні модулі простіше, ніж прокласти оптоволоконні кабелі між будівлями.

У 2021 році писали, що лазерний інтернет Taara дав змогу передати 700 ТБ даних на відстань у 5 км. Учені провели експеримент у Браззавілі в Республіці Конго і Кіншасі в Демократичній Республіці Конго, де проводити оптоволокно дуже дорого і складно.