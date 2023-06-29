Керований бойовий модуль Protector RS2 посилив машину MRZR Alpha: як він знищить ворогів

Виробник готовий надати робочий прототип армії, яка зацікавиться технологією.

Компанія Polaris встановила дистанційно керований бойовий модуль Kongsberg Protector RS2 на автомобіль MRZR Alpha. Вона представила технологію на виставці Modern Day Marine у Вашингтоні, США, передає Shephard Media.

Представник Polaris повідомив кореспонденту, що MRZR Alpha може слугувати базовою платформою для встановлення різного обладнання. Наприклад, варіант із Protector RS2 підійде для ведення розвідки і протидії літаючим безпілотникам. Якщо машина з керованим бойовим модулем зацікавить замовників, то компанія може виготовити робочий прототип.

"Наразі існують концептуальні автомобілі, і ми продовжуємо працювати з нашими військовими замовниками, щоб зрозуміти вимоги до гібридних і електричних автомобілів", — заявив співробітник Polaris.

Згідно з сайтом виробника Kongsberg, бойовий модуль Protector RS2 є високоточною та ефективною альтернативою застарілим системам озброєння, таким як кільцеві установки. Це турель, на якій кріпляться кулемети калібру 12,7 мм (Browning M2) або 7,62 мм (M240). Встановити модуль можна практично на будь-яку колісну, гусеничну або стаціонарну платформу, найкраще він підходить для легкої бронетехніки.

Військові можуть поставити на Protector RS2 різне оптичне обладнання: як денного, так і нічного бачення, зокрема тепловізійні приціли. Оператор у реальному часі отримує зображення і керує стрільбою за допомогою наземної станції або бездротового пульта.

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