Скоро китайським чипам кінець: США та Нідерланди хочуть покінчити з процесорами з КНР (оновлено)

Дві держави, які ексклюзивно володіють необхідними технологіями, ще більше обмежать Китай у постачанні обладнання для виробництва процесорів.

Сполучені Штати та Нідерланди мають намір цього літа завдати подвійного удару китайським виробникам мікросхем, ще більше обмеживши продажі обладнання для виробництва мікросхем, повідомляє Reuters. Це є частиною постійних зусиль країн щодо запобігання використанню їхніх технологій КНР для зміцнення своїх збройних сил та економіки.

На думку джерел агентства, уряд Нідерландів запровадить ще більше заборон на експорт для своєї компанії ASML, яка є однією з кількох компаній по всьому світу, що виробляють літографічне обладнання для виробництва процесорів. США, своєю чергою, займе цю нішу і ще більше контролюватиме поставки, по суті, заборонивши їх повністю для ринку КНР.

Ще в жовтні США запровадили експортні обмеження на постачання американських технологій для виробництва мікросхем до Китаю від американських компаній, таких як Lam Research і Applied Materials, з міркувань національної безпеки, та лобіювали подібні рішення в інших країнах, щоб ті ухвалили аналогічні обмеження.

Китай остаточно залишиться без обладнання для літографії від ASML Фото: ASML

Наприклад, Японія, де розташовані виробники обладнання для чіпів Nikon Corp і Tokyo Electron Ltd, відтоді ухвалила правила, що обмежують експорт 23 типів обладнання для виробництва напівпровідників, які тиждень тому набули чинності.

Оновлено: Як і обіцяло джерело Reuters, уряд Нідерландів офіційно оголосив про нові правила, що обмежують експорт певного передового напівпровідникового обладнання, що було зроблено на тлі тиску США на своїх союзників з метою обмеження продажів високотехнологічних компонентів до Китаю.

"Ми пішли на цей крок в інтересах нашої національної безпеки", — заявила міністерка торгівлі Ліє Шрайнемахер, додавши, що таке обладнання може мати військове застосування.

Очікується, що правила, які вимагатимуть від компаній, що виробляють передове обладнання для виробництва мікросхем, отримати ліцензію, перш ніж вони зможуть його експортувати, набудуть чинності 1 вересня. Під правила підпадає напівпровідникове обладнання для глибокого ультрафіолету (DUV) вищого рівня другої за якістю лінійки продуктів ASML. Найскладніші машини ASML — літографічні машини з екстремальним ультрафіолетом "EUV" — уже заборонено експортувати і вони так і не встигли дістатися Китаю.

Тепер для експорту в КНР будуть заборонені і старіші моделі DUV, такі, як TWINSCAN NXT:1980Di. За словами джерел, нові голландські правила наберуть чинності не одразу, а тільки у вересні, через два місяці після оголошення про заборону.

Акції ASML впали на 3,6% після цієї новини, тоді як акції дрібнішого конкурента ASM International впали на 1,8%.

Подібне правило приймуть і США, але наприкінці липня, стверджують експерти ринку. Штати так само вимагатимуть від своїх підприємств отримання ліцензій на експорт обладнання приблизно на пів дюжини китайських фабрик, включно із заводом, яким керує SMIC, найбільший китайський виробник мікросхем.

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