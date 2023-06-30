Учені надихнулися крилем і зробили робота: навіщо він знадобився дослідникам (відео)

Робот Pleobot має всі переваги свого натурального "побратима".

Інженери, які займаються робототехнікою, часто черпають натхнення у світі природи. Ось і цього разу вчені з Університету Брауна створили незвичайний механізм, який повністю копіює морське криля, розповідає Interesting Engineering.

Дослідники хочуть, щоб їхній Pleobot допоміг колегам-океанологам досліджувати водний світ. А в майбутньому цей робот може стати в пригоді навіть на інших планетах у складі космічних експедицій, кажуть його творці.

Будь-який біолог підтвердить, що крилі — видатні плавці, які мають дивовижну здатність гальмування, поворотів і прискорення під водою. Їхня техніка пересування, звана метахронним плаванням, включає послідовний скоординований рух кількох придатків або ніг, створюючи хвилеподібні імпульси, що штовхають організм уперед.

Завдяки техніці метахронного плавання криль може функціонувати в різноманітних і складних океанічних місцезростаннях і двічі на день здійснювати великі вертикальні міграції більш ніж на 1000 м. Крім того, це призводить до чудової маневреності.

Схема пристрою робота Pleobot Фото: Скриншот

Робот Pleobot був створений якраз з урахуванням усіх можливостей цього мешканців океану. В основному він складається з деталей для 3D-друку з активним і пасивним механізмами суглобів, які повторюють метахронне плавання. Дослідники можуть керувати двома сегментами ніг Pleobot і пасивно управляти його двогіллястими плавниками.

За словами дослідників, за допомогою робота вони тепер мають можливість використовувати мільйони років еволюції криля для створення чудових океанських навігаційних роботів.

"Це дослідження є відправною точкою нашої довгострокової дослідницької мети з розробки наступного покоління автономних підводних сенсорних роботів", — кажуть учені. Свої дослідження вони вже опублікували в науковому виданні Scientific Reports.

Ось який вигляд має робот Pleobot

Раніше Фокус писав, що інженери "схрестили" бойового робота з радаром: розстріляє будь-які дрони на підльоті.