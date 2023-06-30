Докотилися: YouTube заборонить блокувальники реклами і хоче брати гроші за Full-HD якість

Компанія вже активно тестує функції, які допоможуть їй боротися з "халявщиками".

Як відомо, багато людей використовують розширення для браузерів, щоб позбутися надокучливої реклами, зокрема й під час перегляду роликів на YouTube. Особливою популярністю користуються uBlock і AdBlock, втім, таких розширень безліч. Але, як повідомляє BleepingComputer, компанія Google вже тестує функцію, яка не дасть дивитися відео власникам антирекламних розширень.

Як боротимуться з "халявщиками"

Наразі YouTube проводить те, що він описує як "невеликий глобальний експеримент", попереджаючи користувачів, щоб вони відключили свої блокувальники реклами.

YouTube тепер іноді відображає спливаюче вікно, яке повідомляє користувачам розширень блокування реклами, що "відеоплеєр буде заблоковано після 3 переглядів відео".

При цьому Google тисне на совість, зазначаючи в повідомленні, що "Реклама дає змогу YouTube залишатися безплатним для мільярдів користувачів по всьому світу. Ви можете відмовитися від реклами з YouTube Premium, і творці, як і раніше, можуть отримувати гроші від вашої підписки".

Якщо говорити відверто, то такий психологічний тиск абсолютно не спрацьовує, з огляду на те, що, за даними видання Variety, лише за рік YouTube збільшив кількість преміальних передплатників із 30 до 80 млн. Про збитки сервісу не може йти й мови.

YouTube наполегливий у вимогах вимкнути блокувальники реклами Фото: Соцмережi

Якщо експеримент пройде успішно, то у користувачів YouTube буде тільки два варіанти: відключити блокувальник реклами та дозволити її або підписатися на YouTube Premium, щоб позбутися всієї реклами.

У компанії стверджують, що відмовлять користувачеві в перегляді відео, якщо він продовжить ігнорувати прохання відключити антирекламне розширення після кількох попереджень.

Утім, у Google так і не розкрили інформацію про те, які країни та скільки людей беруть участь у цьому експерименті й коли він закінчиться.

Хочеш перегляд у Full-HD? Плати!

Але якщо бажання отримувати більше грошей від реклами ще якось можна "зрозуміти і пробачити" (хоча, скажімо чесно, реклама на YouTube огидно надокучлива і настирлива), то спроба брати гроші за перегляд відео в Full-HD якості (1080p) виглядає як щось немислиме і за межами логіки.

Так-так, за інформацією Techradar Google тестує новий преміумрівень YouTube 1080p для всіх платформ. При чому, компанія чинить хитро і підло: перегляд відео в 1080p буде доступним, але вже YouTube у деяких роликах експериментально знизив якість бітрейту (кількість біт, що використовуються для передачі/обробки даних за одиницю часу). Нижчий бітрейт погіршить якість навіть відео 4K.

YouTube тестує "преміальну якість" Full-HD з високим бітрейтом Фото: Соцмережi

У підсумку глядачі виставляють якість у 1080p, але значної різниці не відчувають через знижений бітрейт відеороликів. У відповідь Google запропонує нову опцію "1080p Premium" під час перегляду відео в Microsoft Edge або Chrome.

Утім, якщо ви вже платите гроші Google і використовуєте YouTube Premium, то вас такі обмеження не торкнуться. Але для всіх інших, схоже, настане епоха "нульових" з мильним відео і великою кількістю реклами.

Раніше Фокус писав, що чат-боту Bard від Google не дають "візу" в Європу: але є хитрість, щоб ним користуватися в Україні.