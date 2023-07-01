Майже всі загинуть: учені показали, як відбудеться ядерна війна між Росією і США (відео)

Ракетні удари спричинять вибухи, радіаційне ураження і хвилі ЕМІ, що випалюють електроніку. Але найстрашніше — "ядерна зима", яка призведе до заморозків і голодної смерті 99% населення деяких країн.

Група дослідників створила реалістичну симуляцію ядерної війни між Росією і США. Відеоролик, опублікований на YouTube-каналі "Інституту майбутнього життя" (Future of Life Institute) показує, як розвиватимуться події.

За словами вчених, вони представили модель, "найбільш реалістичну з наукового погляду". Вони використовували детальне моделювання ядерних цілей, траєкторій польоту ракет, впливу на клімат і харчові ресурси, використовуючи відкриті дані.

Згідно з відео, щойно одна з країн запускає ядерні ракети — інша засікає їх і стріляє у відповідь ще до того, як відбудуться перші вибухи. У такому разі абсолютно не важливо, хто першим натисне на кнопку, Росія чи США, адже постраждають усі.

Американські війська можуть запустити балістичні ракети з підводних човнів, розташованих біля західного узбережжя Норвегії, і вони досягнуть російської території приблизно через 10 хвилин. Російські ракети, запущені з підводних човнів біля північних берегів Канади, вдарять на кілька хвилин пізніше.

Велика Британія і Франція також мають у своєму розпорядженні ядерний арсенал, який зобов'язані застосувати в разі атаки по США, згідно зі статутом НАТО. Дослідники припускають, що якщо Росія почне війну, то завдасть ударів і по них.

Перші вибухи створять електромагнітні імпульси потужністю десятки тисяч вольтів на метр, які виведуть з ладу всю електроніку. Наступні удари вразять командні центри та місця, де розташовані ядерні ракети.

Міжконтинентальним балістичним ракетам наземного базування знадобиться близько півгодини, аби долетіти. Їх націлять на великі міста, щоб знищити військові бази та загальмувати відновлення противника після війни. Деякі ракети долетять за кілька годин і спричинять вибухи розміром з ядро Сонця, над епіцентром яких здіймуться грибоподібні хмари радіоактивного пилу. Люди за кілька кілометрів навколо одразу ж загинуть, за кілька кілометрів далі загориться все, що тільки можна, розплавиться асфальт, скло і деякі метали. Вибухова хвиля продовжить поширюватися ще далі, руйнуючи все на своєму шляху.

Вибухи та радіація — це не найстрашніше порівняно з "ядерною зимою". У разі масштабних ударів велика кількість чорного диму підніметься в стратосферу вище за будь-які дощові хмари і почне поглинати сонячні промені. Усього за кілька днів отруйний смог вкриє всю північну півкулю, унаслідок чого на Землі почнуться сильні заморозки навіть у літню пору. У результаті близько 5 мільярдів людей дуже швидко помруть від голоду, зокрема 99% жителів США, Європи, Росії та Китаю.

"Ми напевно не знаємо, скільки людей переживе ядерну зиму. Але якщо вона буде хоча б близько такою жахливою, як думають учені, тоді не залишиться ні переможців, ні переможених", — зазначили автори відео.

22 червня американський сенатор Ліндсі Грем заявив, що Росія розв'яже війну з НАТО, якщо застосує ядерну зброю в Україні або спровокує вибух на ЗАЕС. Як пояснив політик, такий удар призведе до радіаційного зараження величезних територій, зокрема сусідніх країн.

Раніше вчені з Пристонського університету змоделювали наслідки ядерного удару з боку Росії. Згідно з їхнім прогнозом, одразу після запуску ракети почнеться глобальна війна, яка знищить 34 мільйони людей всього за 5 годин.