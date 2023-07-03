Знищує небезпечні БПЛА "Ланцет": українець розробив нову антидронову рушницю (фото)

Російські дрони-камікадзе "Ланцет" завдають ЗСУ великої шкоди, але тепер воїни отримають високотехнологічний засіб для боротьби з ними.

Українське підприємство "Антидрон Україна" анонсувало випуск експериментальної рушниці, яка здатна придушувати смертоносні російські БПЛА "Ланцет". Інформація про це з'явилася на сторінці у Facebook.

За словами розробників, потужний засіб радіоелектронної боротьби слід застосовувати в парі з оператором, оснащеним аналізатором і направленою антеною, який моніторитиме ефір на наявність характерних "ріжків" радіочастот і визначатиме напрямок польоту "Ланцета". Після цього військовий може застосувати антидронову рушницю і придушити канали управління БПЛА, щоб останній впав на землю або повернувся до місця запуску.

"Ми зібрали експериментальну рушницю якраз для протидії "Ланцетам", — підкреслили виробники. Поки що вони вказують тільки деякі технічні особливості розробки, обіцяючи всю інформацію опублікувати дещо пізніше.

Технічні характеристики антидронової рушниці:

потужність — 50 Вт;

тип антени — спрямована 8 Дб;

автономність — 2 години роботи від батареї.

Крім того, у пристрої передбачено порт підключення зовнішніх акумуляторних батарей, які подовжують час роботи на 3-4 години.

Українець із Мукачева розробив нову антидронову рушницю Українець із Мукачева розробив нову антидронову рушницю Українець із Мукачева розробив нову антидронову рушницю

Антидрони для ЗСУ виготовляють у Мукачеві: що про це відомо

Як пише "Суспільне", підприємство "Антидрон Україна" розташоване в Мукачеві Закарпатської області. Це ініціатива місцевого жителя Сергія Герасимюка, який разом із партнерами налагодив виробництво необхідної для ЗСУ техніки.

Особливість антидронових рушниць насамперед у тому, що в їхню ціну виробники закладають тільки вартість деталей. Починаючи з травня 2022 року, Герасимюк відправив на фронт понад 100 одиниць.

"Не буду говорити, чию рушницю ми розбирали, вивчали все, спробували. Влітку в мене була своя перша зібрана рушниця. Пройшли всі етапи, навчилися на помилках, щось спалили, щось не так зробили. А вже в жовтні виникла ідея робити це масово, бо попит зростав", — розповів Герасимюк.

За його словами, антидронові рушниці виготовляють лише три людини: одна працює тільки з акумуляторами, а дві інші роблять усе інше. Очільник виробництва додав, що він сам контролює якість збору військової техніки, зв'язується із замовниками та відправляє антидронові рушниці. Замовляють їх у жителя Мукачева як самі бійці ЗСУ, так і волонтери.

Які антидронові рушниці виготовляють у Мукачеві

Виробництво Герасимюка займається виготовленням двох типів рушниць, які допомагають боротися з російськими дронами. Перший із них — це антидрон "C-Vog".

дальність — до 1.5 км;

частота придушення — 2.4/5.8/1.5;

час роботи від акумулятора — 1 година;

акумулятор — Lifepo4 (8s) — 3500-4000Mah;

заряд — 2.5-3 години;

потужність — 25 Вт;

вага — 3,3 кг.

Антидрон-антивог засіб "C-Vog" -- одна з тих технічних новинок, яку для ЗСУ виробляють у Мукачеві Фото: Anti-drone / C-UAS / Антидрон Україна

Другий варіант виробленої техніки — це антидрон "C-Vog Max".

канал 2.4 — діапазон придушення 2400-2480 МГц (20 Вт);

канал 5.8 — діапазон придушення 5725-5850 МГц (20 Вт);

канал GPS L1 — покриває всі частоти GNSS систем навігації GPS, Глонасс, Baidu, Galileo — 1550-1620 — 20 Вт;

акумулятор — Lifepo4 (8s) — 3500-4000 мАг;

антени — 1.5/2.4/5.8 — 10/17/15 Дб;

автономність — 35-40 хв;

заряд і параметри — 29.2в 1-2 А;

вага і габарити — 3.7 кг / Д:В:Ш — 600×205×60 мм.

Ще одна вироблена для ЗСУ модель — антидрон C-Vog Max Фото: Anti-drone / C-UAS / Антидрон Україна

Проте вже у 2023 році ці дві моделі зняли з виробництва, випустивши їхній новий, покращений варіант. Це антидрон C-Vog Plus з оновленими характеристиками.

кількість діапазонів — 4;

1.2G (GPS L2/RC/Video) — 1170-1260 МГц — 10 Вт;

1.5G (GPS L1) -1540-1620 МГц — 10 Вт;

2.4G (RC/Video) — 2400-2485 МГц — 20 Вт;

5.8G (RC/Video) — 5725-5850 МГц — 10 Вт;

потужність — 60 Вт;

автономність — 10 Ач;

Зараз у Мукачеві налагодили виробництво єдиної моделі антидрона для ЗСУ Фото: Anti-drone / C-UAS / Антидрон Україна

Нагадаємо, на початку липня в Міноборони розкрили, як захиститися від російських дронів "Ланцет", які гальмують контрнаступ ЗСУ. "Ланцети" завдають великої шкоди військовим і техніці української армії, оскільки більшості систем ППО складно їх збивати. На щастя, способи з ними боротися є.

Також на початку квітня Фокус писав про те, що відомо про нову експериментальну зброю для ЗСУ зі США. Разом із боєприпасами, ракетами та іншою допомогою Україні передали 10 мобільних ракетних комплексів c-UAS із системою лазерного наведення на ціль. Вони можуть збивати іранські дрони-камікадзе Shahed-131/136 та інші з високою часткою ймовірності попадання в ціль.