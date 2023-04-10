Российским дронам не понравится. Что известно о новом экспериментальном оружии для ВСУ из США

Украинская армия получит 10 комплексов c-UAS, которые с высокой вероятностью будут уничтожать иранские Shahed-136 и другие дроны-камикадзе. Фокус разобрался, что известно о разработках по борьбе с БПЛА.

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В последнем пакете США с военной помощью для Украины на 2,6 млрд долларов есть экспериментальное оружие для борьбы с беспилотниками, которое должно уничтожать дроны-камикадзе. Фокус собрал все, что известно о новом вооружении для ВСУ.

Вместе с боеприпасами, ракетами и другой помощью Украине будут переданы 10 мобильных ракетных комплексов c-UAS с системой лазерного наведения на цель. Они смогут сбивать иранские дроны-камикадзе Shahed-131/136 и другие с высокой долей вероятности попадания в цель.

Одна из основных проблем с дронами-камикадзе – это несоизмеримость стоимости изделия и ракеты для перехвата. Один Shahed-136 стоит примерно 20 тысяч долларов, а зенитная ракета может стоить до 500 тысяч долларов. Однако их нужно перехватывать, ведь 20-тысячный дрон может принести многомиллионный ущерб, если достанется цели.

Экспериментальное оружие для борьбы с дронами-камикадзе – что известно о разработке

По всей вероятности, государственная подрядная компания SAIC отправит Украине 10 платформ как часть экспериментальной платформы. В январе 2023 года Пентагон провел конкурс для поиска системы для борьбы с дронами-камикадзе Shahed-136. Среди участников была компания SAIC. Изданию Defense One они сообщили, что действительно могут отправить 10 платформ Украине.

Основные возможности системы c-UAS

Среди основных требований, предъявляемых армией США называют способность уничтожения беспилотников весом более 25 кг. В базе комплекса лежит система APKWS. Испытания показали способность перехвата БПЛА со 100% точностью. Наведение на цель происходит лазерным лучом. Также важно отметить, что стоимость ракеты не превышает 30 тысяч долларов, поэтому это дешевый и эффективный вариант для перехвата таких же по стоимости дронов-камикадзе Shahed-136.

Комплекс APWKS на базе багги

Кроме APKWS комплекс c-UAS имеет пулеметную установку М240 и систему радиоэлектронной борьбы, которая может перехватить небольшой коммерческий беспилотник, включая любой DJI. Представитель SAIC заявил, что их система обнаружила беспилотник на расстоянии более 11 км, а уничтожила на расстоянии 4 км.

Также среди требований армии США было то, что компания-производитель в случае победы в конкурсе готова передать вооружение союзникам в течение 30-90 дней после подписания контракта. Приблизительно столько же времени прошло с момента конкурса в январе до анонса передачи Украине в апреле.

Что известно о комплексе APWKS?

APWKS – это разработка компаний BAE Systems, L3Harris и Northrop Grumman. Идея состоит в том, чтобы превратить неуправляемые ракеты Hydra 70 в управляемые посредством полуактивной системы наведения. Разработчики намеренно выбирали вариант с уже существующей ракетой, чтобы значительно снизить затраты на разработку. Ранее Германия уже передала 20 таких комплексов Украине.

1 – боеголовка, 2 – блок наведения WGU-59B, 3 – двигатель ракеты

Дальность стрельбы ракеты APWKS — 5 км, однако у системы есть потенциал для увеличения дальности до 14 км. Для этого необходимо установить в систему более мощный двигатель.

M-ACE и FAAD — какие еще есть варианты комплексов c-UAS

Следует заметить, что Пентагон не называл конкретной модели 10 комплексов c-UAS. Поэтому кроме SIAC есть еще разработка Northrop Grumman Armamment Systems — M-ACE и FAAD. M-ACE – комплекс с радаром, датчиками и системой управления огнем с 30-мм пушкой Bushmaster M230LF. Она способна обнаруживать и уничтожать беспилотники на больших дистанциях благодаря мощной пушке.

Одна машина M-ACE способна полностью закрывать весь цикл от обнаружения и до уничтожения цели: выявить, отследить, идентифицировать и ликвидировать объект.

Украинская армия получит 10 комплексов c-UAS, которые с высокой вероятностью будут уничтожать иранские Shahed-136

FAAD C2 или C-RAM 2 — это разработка Northrop Grumman, которая создает целый комплекс для контроля ситуации на поле битвы и воздушного пространства. В нее входит система ПВО малого радиуса действия, установка C-RAM, способная уничтожать ракеты, дроны и мины, а также системы наблюдения и обнаружения целей.

Художественное изображение работы системы FAAD C2

При этом комплекс может состоять из совершенно разных систем ПВО и радаров. На сайте производителя указано 36 комплексов противовоздушной обороны, которые могут стать составляющими FAAD C2, а также более 10 радаров. Кроме того, на карту могут наносить союзные силы.

Принцип действия FAAD C2

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