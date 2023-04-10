Російським дронам не сподобається. Що відомо про нову експериментальну зброю для ЗСУ з США

Українська армія отримає 10 комплексів c-UAS, які мають з високою ймовірністю знищувати іранські Shahed-136 та інші дрони-камікадзе. Фокус розібрався, що відомо про розробки для боротьби з БПЛА.

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В останньому пакеті США з воєнною допомогою для України на 2,6 млрд доларів є експериментальна зброя для боротьби з безпілотниками, яка має знищувати дрони-камікадзе. Фокус зібрав все, що відомо про нове озброєння для ЗСУ.

Разом з боєприпасами, ракетами та іншою допомогою Україні передадуть 10 мобільних ракетних комплексів c-UAS з системою лазерного наведення на ціль. Вони зможуть збивати іранські дрони-камікадзе Shahed-131/136 та інші з високою долею ймовірності влучання в ціль.

Одна з основних проблем з дронами-камікадзе — це неспівмірність по вартості виробу та ракети для перехоплення. Один Shahed-136 коштує приблизно 20 тисяч доларів, а зенітна ракета може коштувати до 500 тисяч доларів. Однак їх треба перехоплювати, адже 20-тисячний дрон може принести багатомільйонні збитки, якщо дістанеться цілі.

Експериментальна зброя для боротьби з дронами-камікадзе — що відомо про розробку

Ймовірно, державна підрядна компанія SAIC відправить Україні 10 платформ як частину експериментальної платформи. В січні 2023 року Пентагон провів конкурс для пошуку системи для боротьби з дронами-камікадзе Shahed-136. Серед учасників була компанія SAIC. Виданню Defense One вони повідомили, що дійсно можуть відправити 10 платформ Україні.

Основні можливості системи c-UAS

Серед основних вимог, які висувала армія США називають здатність знищення безпілотників вагою понад 25 кг. В основі комплексу лежить система APKWS. Випробування показали здатність перехоплення БПЛА зі 100% точністю. Наведення на ціль відбувається лазерним променем. Також важливо зазначити, що вартість ракети не перевищує 30 тисяч доларів, тому це дешевий та ефективний варіант для перехоплення таких же по вартості дронів-камікадзе Shahed-136.

Комплекс APWKS на базі баггі

Окрім APKWS комплекс c-UAS має кулеметну установку М240 і систему радіоелектронної боротьби, яка може перехопити невеликий комерційний безпілотник, включно з будь-яким DJI. Представник SAIC заявив, що їхня система виявила безпілотник на відстані понад 11 км, а знищила на відстані 4 км.

Також серед вимог армії США було те, що компанія-виробник в разі перемоги у конкурсі буде готовою передати озброєння союзникам впродовж 30-90 днів після підписання контракту. Приблизно стільки ж часу пройшло з моменту конкурсу у січні до анонсу передачі Україні у квітні.

Що відомо про комплекс APWKS?

APWKS — це розробка компаній BAE Systems, L3Harris та Northrop Grumman. Ідея полягає в тому, щоб перетворити некеровані ракети Hydra 70 в керовані за допомогою напівактивної системи наведення. Розробники навмисно обирали варіант з вже наявною ракетою, щоб значно зменшити витрати на розробку. Раніше Німеччина вже передала 20 таких комплексів Україні.

1 - боєголовка, 2 - блок наведення WGU-59B, 3 - двигун ракети

Дальність стрільби ракети APWKS — 5 км, однак у системи є потенціал для збільшення дальності до 14 км. Для цього потрібно встановити в систему більш потужний двигун.

M-ACE та FAAD — які ще є варіанти комплексів c-UAS

Варто зауважити, що Пентагон не називав конкретні моделі 10 комплексів c-UAS. Тому окрім SIAC є ще розробка Northrop Grumman Armamment Systems — M-ACE та FAAD. M-ACE — комплекс з радаром, датчиками та системою керування вогнем з 30-мм гарматою Bushmaster M230LF. Вона здатна виявляти та знищувати безпілотники на великих дистанціях завдяки потужній гарматі.

Одна машина M-ACE здатна повністю закривати цикл від виявлення до знищення цілі: виявити, відстежити, ідентифікувати та знешкодити обʼєкт.

Українська армія отримає 10 комплексів c-UAS, які з високою ймовірністю знищуватимуть іранські Shahed-136

FAAD C2 або C-RAM 2 — це також розробка Northrop Grumman, яка створює цілий комплекс для контролю ситуації на полі битви та повітряного простору. В неї входить система ППО малого радіуса дії, установка C-RAM, яка здатна знищувати ракети, дрони та міни, а також системи спостереження й виявлення цілей.

Художнє зображення роботи системи FAAD C2

При цьому комплекс може складатися з абсолютно різних систем ППО та радарів. На сайті виробника вказано 36 комплексів протиповітряної оборони, які можуть стати складовими FAAD C2, а також понад 10 радарів. Окрім цього, на мапу можуть наносити союзні сили.